Вранці 29 листопада у Фастові внаслідок чергового російського удару спалахнула пожежа на території ринку. Загалом протягом останньої доби в області постраждали четверо людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника ОВА Тимура Ткаченка.

У Фастові внаслідок атаки пошкоджено магазин, заклад харчування та торговельні приміщення. На місці працюють рятувальники, які продовжують ліквідацію пожежі. Інформації про постраждалих саме внаслідок ранкового удару по місту наразі немає.

Крім того, вночі російські безпілотники атакували Вишгородський район. Там пошкоджень зазнали приватний будинок та автомобіль.

Загалом за останню добу наслідки російських атак зафіксовано у трьох районах Київщини: Білоцерківському, Фастівському та Вишгородському. За попередніми даними, пошкоджено вісім багатоповерхівок, у яких вибито вікна та пошкоджено скління. Також руйнувань зазнали 19 приватних будинків, гаражі, торговельні приміщення та автомобілі.

Унаслідок ворожих атак протягом минулої доби травмувалися четверо людей. Мешканцям, чиї оселі постраждали від обстрілів, надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, 28 листопада російські війська протягом дня атакували Київ ударними безпілотниками. У Святошинському районі внаслідок удару загинула 47-річна жінка та зазнав поранень 17-річний хлопець. У Шевченківському районі постраждали ще четверо людей, серед яких п'ятирічна дитина. Хлопчика та одного з дорослих було госпіталізовано.

Крім того, російський безпілотниквлучив в об'єкт критичної інфраструктури столиці. Міський голова Віталій Кличко попереджав про можливі перебої з електро- та водопостачанням. Також унаслідок падіння уламків дронів у Шевченківському районі загорілися припарковані автомобілі, а в Солом'янському районі частково зруйновано двоповерхову адміністративну будівлю.