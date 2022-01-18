У Києві у «вікно життя» підкинули немовля (відео)

Породіллі за цими малюками в пологовий будинок не повертаються

У Київський міський центр перинатальної та репродуктивної медицини в «вікно життя» поклали немовля у брудних пелюшках. Дитині немає ще і доби, йдеться в сюжеті ТСН.

Дівчинка – 55 см зростом, важить 3850 кг.

Завідуюча інтенсивною терапією Олена Тетеріна розповіла, що дівчинку тримають в інтенсивній терапії про всяк випадок, тому що невідомо, де її народила жінка, яка поклала немовля в «вікно життя».

«Вона була в старих, брудних пелюшках і навіть не була від'єднана від плаценти», – розповіла Тетеріна.

Лікарі поки називають дитину Юлею – так звуть і медсестру, яка годує немовля.

Юля проведе в Київському центрі перинатальної та репродуктивної медицини кілька днів.

Ця дитина вже п'ята, яку поклали в це «вікно життя» за останні три роки. Як показує статистика, породіллі за цими малюками в пологовий будинок не повертаються.

Директор центру репродуктивної та перинатальної медицини В'ячеслав Камінський переконаний, що «вікно життя» – це найкращий вихід, якщо у жінки немає можливості залишити дитину з собою.

До слова, у Запоріжжі померла чотиримісячна дівчинка, яку мати залишила на знайомого.

7 січня мешканка Закарпаття хотіла приховати пологи дочки. Розповіла медикам, що знайшла на смітнику новонароджену дитину.

Раніше у Києві жінка жорстоко вбила свою дворічну доньку.

Читайте також: