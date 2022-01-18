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    У Києві у «вікно життя» підкинули немовля (відео)

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    Лікарі назвали дівчинку Юлією - У Києві у «вікно життя» підкинули немовля (відео)
    Лікарі назвали дівчинку Юлією
    фото: скріншот відео

    Породіллі за цими малюками в пологовий будинок не повертаються

    У Київський міський центр перинатальної та репродуктивної медицини в «вікно життя» поклали немовля у брудних пелюшках. Дитині немає ще і доби, йдеться в сюжеті ТСН.

    Дівчинка – 55 см зростом, важить 3850 кг.

    Завідуюча інтенсивною терапією Олена Тетеріна розповіла, що дівчинку тримають в інтенсивній терапії про всяк випадок, тому що невідомо, де її народила жінка, яка поклала немовля в «вікно життя».

    «Вона була в старих, брудних пелюшках і навіть не була від'єднана від плаценти», – розповіла Тетеріна.

    Лікарі поки називають дитину Юлею – так звуть і медсестру, яка годує немовля.

    Юля проведе в Київському центрі перинатальної та репродуктивної медицини кілька днів.

    Ця дитина вже п'ята, яку поклали в це «вікно життя» за останні три роки. Як показує статистика, породіллі за цими малюками в пологовий будинок не повертаються.

    Директор центру репродуктивної та перинатальної медицини В'ячеслав Камінський переконаний, що «вікно життя» – це найкращий вихід, якщо у жінки немає можливості залишити дитину з собою.

    До слова, у Запоріжжі померла чотиримісячна дівчинка, яку мати залишила на знайомого.

    7 січня мешканка Закарпаття хотіла приховати пологи дочки. Розповіла медикам, що знайшла на смітнику новонароджену дитину.

    Раніше у Києві жінка жорстоко вбила свою дворічну доньку.

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    Теги: Київ статистика будинок жінка немовля пологи пологовий будинок
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    У Києві у «вікно життя» підкинули немовля (відео)