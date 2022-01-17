Пасажири трамвая власноруч перенесли автівку, яка заблокувала рух (відео)

Автомобіль Opel припаркували поблизу будівлі Національного цирку України

У Києві пасажири трамвая перенесли автівку, яка була припаркована впритул до колії і заблокувала рух транспорту. Про це повідомляє видання «Вартові Еспресо».

Автомобіль Opel припаркували поблизу будівлі Національного цирку України на вул. Бульварно-Кудрявській.

«Жінка кинула свій Opel поблизу цирку та пішла по своїх справах, заблокувавши рух трамваїв. Пасажири довго не думали», – йдеться під відео.

На порушницю спершу довго чекали, на відео видно, як один з чоловіків навіть вдарив по колесу від обурення. Не дочекавшись порушницю, автівку перенесли. За перенесенням автівки чотирма чоловіками наглядала водійки трамвая.

До слова, у Києві водій заблокував рух «фантастичним» паркуванням.

Як повідомлялося, за добу евакуатори прибрали з вулиць Києва півтори сотні «героїв парковки».

Також 13 лютого, у Києві знову вигоріла квартира, бо пожежники не могли пробратися через запаркований двір.