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    Пасажири трамвая власноруч перенесли автівку, яка заблокувала рух (відео)

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    Не дочекавшись господаря авто, трамвай перенесли - Пасажири трамвая власноруч перенесли автівку, яка заблокувала рух (відео)
    Не дочекавшись господаря авто, трамвай перенесли
    фото: скріншот відео

    Автомобіль Opel припаркували поблизу будівлі Національного цирку України

    У Києві пасажири трамвая перенесли автівку, яка була припаркована впритул до колії і заблокувала рух транспорту. Про це повідомляє видання «Вартові Еспресо».

    Автомобіль Opel припаркували поблизу будівлі Національного цирку України на вул. Бульварно-Кудрявській.

    «Жінка кинула свій Opel поблизу цирку та пішла по своїх справах, заблокувавши рух трамваїв. Пасажири довго не думали», – йдеться під відео.

    На порушницю спершу довго чекали, на відео видно, як один з чоловіків навіть вдарив по колесу від обурення. Не дочекавшись порушницю, автівку перенесли. За перенесенням автівки чотирма чоловіками наглядала водійки трамвая.

    До слова, у Києві водій заблокував рух «фантастичним» паркуванням.

    Як повідомлялося, за добу евакуатори прибрали з вулиць Києва півтори сотні «героїв парковки».

    Також 13 лютого, у Києві знову вигоріла квартира, бо пожежники не могли пробратися через запаркований двір.

    Теги: Київ водій автомобіль жінка квартира Opel
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    Пасажири трамвая власноруч перенесли автівку, яка заблокувала рух (відео)