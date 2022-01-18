У аеропорті «Бориспіль» чоловік погрожував влаштувати теракт

Під час перевірки, правоохоронці не виявили заборонених речовин або предметів у чоловіка

У київському аеропорті «Бориспіль» поліцейські склали протокол на чоловіка, який погрожував здійснити теракт. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Борисполя.

Повідомляється, що до поліцейських роти тактико-оперативного реагування (ТОР) звернулись небайдужі громадяни. Поліцейським вони сказали, що невідомий чоловік планує здійснити теракт в аеропорті.

«На місці громадяни вказали патрульним напрямок руху, в якому пішов чоловік. ТОРівці відшукали 27-річного громадянина іншої держави на території аеропорту. Чоловіку провели поверхневу перевірку, під час якої інспектори не виявили заборонених обігом речовин або предметів», – йдеться в повідомленні пресслужби поліції.

Під час спілкування громадянин зізнався, в тому, що вигадав чутки про теракт, але наміру пояснити не зміг.

Патрульні доставили чоловіка до лінійного відділу Бориспільського РУП. За поширення неправдивих чуток на нього склали протокол за ст. 173-1 КУпАП.

Нагадаємо, сьогодні у Києві невідомі замінували школу.

Нагадаємо, 17 січня у Києві невідомі «замінували» ще одну станцію метро.

Нагадаємо, 11 січня невідомі «замінували» всі школи Києва.

Раніше повідомлялося про мінування станції метро «Позняки». Згодом станцію метро відкрили, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Напередодні в аеропорту «Жуляни» проводилась евакуація через повідомлення про мінування. Також правоохоронці у неділю отримали анонімні дзвінки про замінування кількох найбільших торговельно-розважальних центрів Києва, зокрема Gulliveг, Ocean Plaza та універмагу «Україна».

До слова, минулого тижня глава Нацполіції прокоментував хвилю «замінувань» в різних містах.