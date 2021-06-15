Київські митники вилучили на кордоні старовинні книгу та ікону (фото)

Старожитності київськими митниками вилучені на українсько-білоруському кордоні

Київські митники спільно з прикордонниками в пункті пропуску «Виступовичі» стали на заваді переміщенню «зеленим коридором» без письмового декларування та дозвільних документів старожитностей: старовинної духовної книги польською мовою та ікони, які можуть мати культурну та історичну цінність. Про це повідомляє пресслужба митниці.

Духовну книгу намагався ввезти на територію України 42-річний громадянин Білорусі. Для проходження митного контролю чоловік обрав «зелений коридор», чим гарантував, що не має предметів, обов’язкових до декларування та на переміщення яких потрібні дозволи.

Стародрук польською мовою з датуванням 1859 р. було виявлено поверх особистих речей громадянина в багажному відділенні автомобіля Mitsubishi Outlander, яким подорожував чоловік.

Вітчизняним законодавством передбачено, що культурні цінності виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України, підлягають письмовому декларуванню. Цього громадянин не зробив.

Таким чином, книжку, датовану 1859 роком, іноземець намагався перемістити з порушенням порядку проходження митного контролю, встановленого на «зеленому коридорі».

А старовинну дерев’яну ікону в металевому окладі під склом 52-річна громадянка РФ намагалася вивезти за межі України через той самий пункт пропуску.

Ікону розміром 22,5х26,5см із зображенням Ісуса Христа (попередньо – «Ісус Пантократор» (Вседержитель) було виявлено митниками в багажному відділенні автомобіля Honda CR-V, яким подорожувала жінка.

Як пояснювала громадянка, ікона – це спадок і, на її думку, вона не має культурної цінності. Однак, документів, що підтверджують її слова, не надала.

В обох випадках за ознаками порушення митних правил, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України, складено адміністративні протоколи.

Старожитності вилучено і відправлено на експертизу, яка встановить їх культурну та історичну цінність.

Як повідомлялося, у січні-квітні 2021 року співробітники Київської митниці Держмитслужби виявили 729 порушень митних правил на загальну суму 224,18 млн грн.

Найрезонанснішою справою квітня стало виявлення понад кілограму кокаїну в іноземного наркокур’єра-«ковтача». Порушник прилетів в аеропорт «Бориспіль» авіарейсом із однієї з країн Євросоюзу та намагався ввезти на територію України у власному череві 91 капсулу кокаїну.