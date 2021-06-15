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    Київські митники вилучили на кордоні старовинні книгу та ікону (фото)

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    Громадянин Білорусі намагався перевезти через кордон&nbsp;старовинну духовну книгу польською мовою&nbsp; - Київські митники вилучили на кордоні старовинні книгу та ікону (фото)
    Громадянин Білорусі намагався перевезти через кордон старовинну духовну книгу польською мовою 
    Фото: Київська митниця

    Старожитності київськими митниками вилучені на українсько-білоруському кордоні

    Київські митники спільно з прикордонниками в пункті пропуску «Виступовичі» стали на заваді переміщенню «зеленим коридором» без письмового декларування та дозвільних документів старожитностей: старовинної духовної книги польською мовою та ікони, які можуть мати культурну та історичну цінність. Про це повідомляє пресслужба митниці.

    Духовну книгу намагався ввезти на територію України 42-річний громадянин Білорусі. Для проходження митного контролю чоловік обрав «зелений коридор», чим гарантував, що не має предметів, обов’язкових до декларування та на переміщення яких потрібні дозволи.

    Стародрук польською мовою з датуванням 1859 р. було виявлено поверх особистих речей громадянина в багажному відділенні автомобіля Mitsubishi Outlander, яким подорожував чоловік.

    Вітчизняним законодавством передбачено, що культурні цінності виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України, підлягають письмовому декларуванню. Цього громадянин не зробив.

    Таким чином, книжку, датовану 1859 роком, іноземець намагався перемістити з порушенням порядку проходження митного контролю, встановленого на «зеленому коридорі».

    А старовинну дерев’яну ікону в металевому окладі під склом 52-річна громадянка РФ намагалася вивезти за межі України через той самий пункт пропуску.

    Ікону розміром 22,5х26,5см із зображенням Ісуса Христа (попередньо – «Ісус Пантократор» (Вседержитель) було виявлено митниками в багажному відділенні автомобіля Honda CR-V, яким подорожувала жінка.

    Як пояснювала громадянка, ікона – це спадок і, на її думку, вона не має культурної цінності. Однак, документів, що підтверджують її слова, не надала.

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    Київські митники вилучили на кордоні старовинні книгу та ікону (фото)
    Київські митники вилучили на кордоні старовинні книгу та ікону (фото)
    Київські митники вилучили на кордоні старовинні книгу та ікону (фото)
    Київські митники вилучили на кордоні старовинні книгу та ікону (фото)
    Київські митники вилучили на кордоні старовинні книгу та ікону (фото)
    Київські митники вилучили на кордоні старовинні книгу та ікону (фото)

    В обох випадках за ознаками порушення митних правил, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України, складено адміністративні протоколи.

    Старожитності вилучено і відправлено на експертизу, яка встановить їх культурну та історичну цінність.

    Як повідомлялося, у січні-квітні 2021 року співробітники Київської митниці Держмитслужби виявили 729 порушень митних правил на загальну суму 224,18 млн грн.

    Найрезонанснішою справою квітня стало виявлення понад кілограму кокаїну в іноземного наркокур’єра-«ковтача». Порушник прилетів в аеропорт «Бориспіль» авіарейсом із однієї з країн Євросоюзу та намагався ввезти на територію України у власному череві 91 капсулу кокаїну.

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    Теги: прикордонники митниця Київ Державна митна служба
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    Київські митники вилучили на кордоні старовинні книгу та ікону (фото)