Київський фунікулер сьогодні відновить роботу



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Фунікулер був зачинений на техогляд 22 липня

Київський фунікулер відновлю роботу після ремонту у четвер, 29 серпня, о 12:00.

Про це заявили у КП Київпастранс, передає прес-служба КМДА.

Зазначається, що в результаті регламентних робіт на фунікулері були оновлені засоби зв’язку, підлога та стелі, відремонтовані тягові двигуни, колеса, гальма, пантографи.

Нагадаємо, що фунікулер був закритий на техогляд місяць тому, 22 липня.

Його мали відкрити 23 серпня, але під час випробувань виникли технічні несправності, тому дату відкриття перенесли.

Раніше сьогодні заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян повідомив, що незабаром після планового обслуговування розпочне свою роботу київський фунікулер. Точну дату відкриття мали назвати сьогодні після останніх технічних перевірок.