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    Ряд маршрутних таксі Києва підняв ціни на проїзд (список)

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    Нинішнє подорожчання може виявитись не останнім - Ряд маршрутних таксі Києва підняв ціни на проїзд (список)
    Нинішнє подорожчання може виявитись не останнім
    Ілюстративне фото

    16 із 150 київських маршруток тепер возять пасажирів за 10 гривень

    Починаючи з 3 березня піднялись ціни на проїзд у 16 із 150 киїнських маршрутних таксі. Про це повідомляє «Вечірній Київ» з посиланням на голову Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігоря Мойсеєнка.

    Вартість проїзду подорожчала на таких маршрутах:

    • № 150 (вулиця Милославська — Індустріальний шляхопровід);
    • № 192 (метро «Почайна» — вулиця Милославська);
    • № 405 (універмаг «Дитячий світ» — вулиця Милославська);
    • № 414 (площа Дарницька — вулиця Бальзака);
    • № 418 (вулиця Лісківська — метро «Чернігівська»);
    • № 422 (Рембаза — вулиця Маршальська);
    • № 437 (вулиця Обухівська — вулиця Наталії Ужвій);
    • № 439 (площа Перемоги — Виноградар);
    • № 444 (метро «Дружби народів» — вулиця Метрологічна);
    • № 461 (метро «Виставковий центр» — метро «Святошин»);
    • № 470 (вулиця Ягідна — Національний музей історії України у Другій світовій війні);
    • № 472 (проспект Георгія Гонгадзе — метро «Мінська»);
    • № 476 (вулиця Північна — метро «Дарниця»);
    • № 485 (метро «Героїв Дніпра» — проспект Володимира Маяковського);
    • № 529 (Бортничі — проспекст Маяковського);
    • № 559 (метро «Героїв Дніпра» — метро «Мінська»).

    Також він зазначив, що у період посилення карантинних заходів (по 16 квітня) маршрутки як громадський транспорт працюватимуть як КП «Київпастранс».

    Також Мойсеєнко пояснив, як працюватимуть маршрутні таксі у період посилення карантинних заходів з 5 квітня. «Відповідний документ вже є. В принципі, те що я й думав. Маршрутки – це громадський транспорт, і ми будемо працювати в такому ж режимі, як КП «Київпастранс», – заявив голова Асоціації перевізників.

    Нагадаємо, що Асоціація перевізників Києва та Київської області анонсувала подорожчання вартості проїзду в столичних маршрутках ще на 27 березня. Причиною такого рішення перевізники називали локдаун.

    Також у звʼязку з нерентабельною перевезень пасажирів у відповідності до карантинних приписів, Асоціація звернулася до КМДА з пропозицією зупинити роботу маршрутних таксі до кінця локдауну.

    Такий намір Київський міський голова Віталій Кличко назвав маніпулятивним. Одночасно він ще раз звернуся до киян з проханням користуватися міським транспортом лише у виключних випадках.

    Крім цього, власник компанії «Трансгруп» припустив, що квитки можуть подорожчати ще більше – до 12 гривень.

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    Теги: таксі Київ громадський транспорт метро ціни КМДА транспорт Київпастранс
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