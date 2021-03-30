Власники київських маршруток назвали нову дату підвищення тарифів

Перевізники столиці планують підняти ціну на квитки вже найближчими вихідними

Подорожчання вартості проїзду маршрутними таксі міста Києва не відмінене, а лише відстрочене, і почнеться на початку квітня. Про це заявив глава компанії «Трансгруп» Володимир Назаренко під час онлайн-конференції, повідомляє «РБК-Україна».

Голова компанії, яка займається пасажирськими автотранспортними перевезеннями, повідомив про нову дату підвищення тарифів на проїзд у маршрутках столиці – 2-3 квітня.

«Питання про подорожчання на деяких маршрутах міста Києва не знято. Я думаю, що це подорожчання відбудеться в найближчі вихідні – десь 2-3 квітня. Питання перенесення (подорожчання проїзду) в тому, що влада міста вирішила прийняти перевізників, зробити круглий стіл і поговорити про проблеми саме перевізників у цей важкий період», – розповів Назаренко.

Він зазначив, що ослаблення обмежень на перевезення пасажирів до 50% від загальної місткості вплинуло на ситуацію, але питання подорожчання це не знімає. За словами глави «Трансгруп», проїзд буде підвищений на 1-2 гривні – залежить від маршруту. Це може знизити попит на деякі напрямки.

Але підвищення тарифу підніме виторг перевізників на 3-5% і це дозволить покрити вартість палива. Крім того, Назаренко не виключає, що тарифи на проїзд можуть ще раз підняти – до 12 гривень.

«Вартість проїзду повинна бути не менше 12 гривень, але ми також розуміємо платоспроможність населення, і на цей момент вибираємо щось середнє, щоб і самим вижити, і щоб люди не обурювалися», – сказав глава «Трансгруп».

Раніше у Асоціації перевізників Києва та Київської області анонсували подорожчання вартості проїзду в столичних маршрутках на дві гривні – з 8 до 10. Передбачалося, що новий тариф почне діяти з 27 березня. Причиною такого рішення перевізники називали локдаун.

Також у звʼязку з нерентабельною перевезень пасажирів у відповідності до карантинних приписів, Асоціація закликала міську владу зупинити роботу транспорту до 9 квітня.

Такий намір Київський міський голова Віталій Кличко назвав маніпулятивним. Одночасно він ще раз звернуся до киян з проханням користуватися міським транспортом лише у виключних випадках.

При цьому анонсоване на минулі вихідні подорожчання так і не відбулося. За словами перевізників, на це вплинуло рішення столичної влади, яким дозволено перевезення стоячих пасажирів у наземному громадському транспорті.