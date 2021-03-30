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    Власники київських маршруток назвали нову дату підвищення тарифів

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    Транспортники допускають зростання ціни квитка до 12 гривень - Власники київських маршруток назвали нову дату підвищення тарифів
    Транспортники допускають зростання ціни квитка до 12 гривень
    Ілюстративне фто

    Перевізники столиці планують підняти ціну на квитки вже найближчими вихідними

    Подорожчання вартості проїзду маршрутними таксі міста Києва не відмінене, а лише відстрочене, і почнеться на початку квітня. Про це заявив глава компанії «Трансгруп» Володимир Назаренко під час онлайн-конференції, повідомляє «РБК-Україна».

    Голова компанії, яка займається пасажирськими автотранспортними перевезеннями, повідомив про нову дату підвищення тарифів на проїзд у маршрутках столиці – 2-3 квітня.

    «Питання про подорожчання на деяких маршрутах міста Києва не знято. Я думаю, що це подорожчання відбудеться в найближчі вихідні – десь 2-3 квітня. Питання перенесення (подорожчання проїзду) в тому, що влада міста вирішила прийняти перевізників, зробити круглий стіл і поговорити про проблеми саме перевізників у цей важкий період», – розповів Назаренко.

    Він зазначив, що ослаблення обмежень на перевезення пасажирів до 50% від загальної місткості вплинуло на ситуацію, але питання подорожчання це не знімає. За словами глави «Трансгруп», проїзд буде підвищений на 1-2 гривні – залежить від маршруту. Це може знизити попит на деякі напрямки.

    Але підвищення тарифу підніме виторг перевізників на 3-5% і це дозволить покрити вартість палива. Крім того, Назаренко не виключає, що тарифи на проїзд можуть ще раз підняти – до 12 гривень.

    «Вартість проїзду повинна бути не менше 12 гривень, але ми також розуміємо платоспроможність населення, і на цей момент вибираємо щось середнє, щоб і самим вижити, і щоб люди не обурювалися», – сказав глава «Трансгруп».

    Раніше у Асоціації перевізників Києва та Київської області анонсували подорожчання вартості проїзду в столичних маршрутках на дві гривні – з 8 до 10. Передбачалося, що новий тариф почне діяти з 27 березня. Причиною такого рішення перевізники називали локдаун.

    Також у звʼязку з нерентабельною перевезень пасажирів у відповідності до карантинних приписів, Асоціація закликала міську владу зупинити роботу транспорту до 9 квітня.

    Такий намір Київський міський голова Віталій Кличко назвав маніпулятивним. Одночасно він ще раз звернуся до киян з проханням користуватися міським транспортом лише у виключних випадках.

    При цьому анонсоване на минулі вихідні подорожчання так і не відбулося. За словами перевізників, на це вплинуло рішення столичної влади, яким дозволено перевезення стоячих пасажирів у наземному громадському транспорті.

    Теги: таксі вихідні Віталій Кличко Київ тарифи влада населення перевезення час
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