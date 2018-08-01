Киян попереджають про високий рівень забруднення повітря



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Смог над Києвом

Метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря, триватимуть до 3 серпня

До 3 серпня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря (антициклональний характер погоди, денна висока температура та нічні затримуючі шари повітря). Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, за даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація), в районах площ Бессарабської та Деміївської; Оболонського проспекту; вулиці Довженка та проспекту Перемоги.

Рівень забруднення формальдегідом досяг 5–7,5 середньодобових ГДК, в районах площ Бессарабської та Деміївської; проспектів Оболонського та Перемоги, бульвару Л.Українки та вулиць Довженка, Попудренка, Каунаська.

Як повідомлялося, 1 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18 ... +20 градусів, вдень +27 ... +29 градусів