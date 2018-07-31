Перший день серпня буде спекотним



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У середу на всій території України опади не очікуються

У середу, 1 серпня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18 ... +20 градусів, вдень +27 ... +29 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +20 градусів, вдень +24 ... +30 градусів. У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +13 ... +18 градусів, вдень + 22 ... + 27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +20 градусів, вдень +23 ... + 30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16 ... + 21 градус, вдень +25 ... + 30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14 ... + 22 градуси, вдень +26 ... + 33 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +19 ... + 25 градусів, вдень +28 ... + 34 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +20 ... +25 градусів, вдень +28 ... + 33 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі + 22 ... +24 градуси, вдень +30 ... +32 градуси.

31 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +25 ... + 28 градусів, в Дніпрі біля Києва +24 градуси.

Нагадаємо, 31 липня вдень у Києві температура повітря сягає 30 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, у столиці спека спаде у другій половині тижня.

Джерело: Українські новини