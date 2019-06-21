Киян попереджають про високу пожежну небезпеку



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Пожежна небезпека зберігатиметься до 23 червня

Столичні рятувальники попереджають про пожежну небезпеку у Києві. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

«За прогнозами УкрГідрометцентру, у Києві з 20 по 23 червня висока (5 класу) пожежна небезпека», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Києві 21 червня спека лютуватиме, +31+33 градуси, буде сухо.

Найближчий дощ у столиці очікується 24 червня. А послаблення спеки, за попередніми прогнозами, припадає на 26 червня. Температура повітря знизиться до +25+28 градусів.

Киянам радять менше перебувати на вулиці, адже відкрите сонце і навіть перебування в тіні за умов такої спеки можуть спровокувати сонячний або тепловий удар. Також слід пити багато води.

21 червня очікується посилення спеки в Україні до 36 градусів.



