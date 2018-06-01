Синоптик розповіла про погоду на перший тиждень літа

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Температура повітря в більшості областей протягом вікенду буде комфортною

Погоду на вихідних визначатиме антициклон, тому суттєві опади малоймовірні, лише на заході очікуються грози. Температура повітря в більшості областей протягом вікенду буде комфортною - 24-28 градусів тепла. У середу, 6 червня, знову похолодає до 19-24 градусів.

Про це повідомила у четвер своєму метеоблозі синоптик Наталка Діденко.

За її словами, 1 червня зниження температури повітря в тилу холодного атмосферного фронту покаже +19+24 градуси, в західних областях втримається тепла погода, +23+27 градусів. Повсюди переважатиме суха повітряна маса, лише в західній частині ввечері пройде короткочасний дощ із грозою.

2 та 3 червня, вихідними, в Україні погоду визначатиме антициклон, тому суттєві опади малоймовірні. В західних областях черговий атмосферний фронт зумовить коливання атмосферного тиску та грозові дощі, наголосила Діденко.

За її даними, температура повітря в більшості областей протягом вікенду буде комфортною, +24+28 градусів.

4 червня синоптична ситуація практично не зміниться.

5 червня Україну перетинатиме атмосферний фронт, тому очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами. Південна частина уникне опадів, там втримається висока пожежна небезпека, повідомила синоптик.

6 червня, за фронтом, опадів поменшає, переважатиме суха погода, проте очікується зниження температури повітря до +19+24 градусів.

«5-6 червня у більшості областей України посилиться вітер. Хто займається будівництвом, візьміть це до уваги», - попередила Діденко.

Наступного четверга, 7 червня, погода стабілізується, знову антициклон, суха тепла погода з температурою повітря +24+28 градусів у більшості областей України.

Як зазначила синоптик, у Києві найближчими днями ймовірність опадів припадає на 1 червня та 5 червня. 5 червня ця ймовірність очікується більшою, із грозами та поривчастим вітром.

У решту часу в столиці переважатиме суха погода.

Температура повітря коливатиметься в межах +24+27 градусів, 31 травня та 5 червня очікується +26+29 градусів.

Нагадаємо, в найближчі дні в Україні похолодає на кілька градусів, однак дощів не очікується.

Раніше повідомлялося, що на Землю насуваються магнітні бурі. Вплив геомагнітного шторму жителі планети можуть відчувати 1 і 2 червня.