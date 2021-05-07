Киян запрошують на сімейне розважальне свято (програма заходу)

У Парку партизанської слави відбудеться свято «Щасливі родини – скарб країни»

До Міжнародного дня сім’ї та дня матері, 10 травня, у Парку партизанської слави (вул. Борова) відбудеться сімейне розважальне свято під гаслом «Щасливі родини – скарб країни». Про це повідомляє Київський міський центр соціальних служб.

Захід триватиме з 11:00 до 15:00.

За інформацією Центру соціальних служб, загальноміський захід має на меті запропонувати київським родинам різні форми та види цікавого та змістовного дозвілля для кожного члена сім’ї, а також проінформувати громадськість про соціальні послуги для сімей, що надаються у Києві.

Під час свята відбудеться нагородження подяками київського міського голови найактивніших мам за 2020-2021 роки, а також відзначення київських родин, які прожили у шлюбі понад 45 років.

Учасники заходу отримають можливість побачити святкову концертну програму за участю обдарованих дітей, сімей та творчих колективів міста, побувають на творчій локації «Таткова майстерня» та фотовиставці «Міцні родини столиці». Окрім цього, діти та вихователі з дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) Києва візьмуть участь у сімейному розважальному квесті «Сімейні пригоди: відпочинемо разом!».

У рамках заходу працюватимуть інформаційний консультативний пункт щодо послуг для сімей Києва від соціальних працівників Київського міського та лівобережних районних центрів соціальних служб, а також консультативний майданчик з питань відповідального батьківства, усиновлення та різних форм сімейного виховання.

Організатор свята: Служба у справах дітей та сім’ї КМДА спільно з Київським міським центром соціальних служб, Київським міським центром «Родинний дім», Дарницькою районною у Києві державною адміністрацією.

Усі події заходу та діяльність локації організовано із суворим дотриманням протиепідемічних заходів.