Килим із 700 тис. тюльпанів. На «Співочому» відкрилась яскрава виставка (фото)

Виставка тюльпанів працюватиме до 23 травня

У п’ятницю, 7 травня, відкрилася традиційна виставка тюльпанів у парку «Співоче». Вона працює щодня з 10:00 до 20:00. Помилуватися тюльпанами та іншими весняними квітами можна буде до 23 травня. Про це повідомляє комунальне об’єднання «Київзеленбуд».

«Робота над виставкою тюльпанів починається ще з осені, коли малюються ескізи, підбираються відповідні квіти за кольоровою гамою, висотою, періодом цвітіння, щоб створити об’ємні абстрактні візерунки. Цього року на Співочому квітнуть більше 700 тисяч квітів. Крім 30 сортів тюльпанів, були висаджені також нарциси, гіацинти, крокуси, мускарі. Уявити весняний Київ без виставки тюльпанів вже важко. І ми дуже раді, що цього року її можна побачити вживу», – розповів генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Саму локацію також оновили до нового сезону. Компанія-оператор парку «Співоче» встановила нові лави та урни, громадську вбиральню та створила нові зони відпочинку.

«Якщо КО «Київзеленбуд» відповідає за тематику та рослини, що де і коли висаджувати, щоб це було красиво, то компанія-оператор дбає якраз за розважальну складову. Тож ми не гаяли часу в карантин і оновили інфраструктуру «Співочого». Крім того, як завжди, на період виставки тюльпанів створили чимало цікавих фотозон та місць для відпочинку», – пояснив керівник компанії-оператора парку «Співоче» Grand Event Денис Погорелко.

При відвідуванні виставки слід одягати захисні маски, користуватися антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції. Правила відвідування «Співочого» можуть бути зміненими.

Також 100 тисяч тюльпанів розквітли в центрі Києва та радують мешканців та гостей столиці.