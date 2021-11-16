Кияни можуть дистанційно оплатити комунальні послуги. Як це зробити (відео)

Кияни можуть розрахуватися за комунальні послуги, не виходячи з дому

Киянам розповіли про способи онлайн-оплати

Столичний «Центр комунального сервісу» у період дії карантинних обмежень пропонує користуватися для оплати за спожиті житлово-комунальні послуги особистим кабінетом, QR-кодом, що є на кожному рахунку-повідомленні, або мобільним додатком, який доступний для завантаження у App Store та Google Play. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Центр комунального сервісу» зазначає, що власники карток киянина можуть оплатити за спожиті послуги через ці сервіси без комісії.

Зокрема, для розрахунку через особистий кабінет, потрібно:

Створити обліковий запис.

Додати об’єкт (можна додати до 10 адрес для допомоги старшим родичам чи сусідам).

Обрати зручний спосіб із запропонованого переліку та розрахуватись.

Щоб оплатити за допомогою QR-коду достатньо:

Зісканувати код із рахунку та перейти за посиланням, що з’явиться.

Зазначити електронну адресу та номер телефону.

Натиснути «Сплатити».





Для роботи з додатком потрібно:

Завантажити його у App Store чи Google Play.

Зареєструватися, ввести для цього особисті дані.

Додати об’єкт (квартиру).

Оплатити електронний рахунок за кілька хвилин.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.