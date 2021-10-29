Нацбанк прогнозує різке подорожчання електроенергії

До наступної весни змін у тарифах не очікується

Тарифи на електроенергію можуть зрости наступного року на чверть, вважають у НБУ

Національний банк очікує на високі темпи зростання тарифів на електроенергію наступного року, газ дешевшатиме. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень.

«Тому наступного опалювального сезону тарифи на газ для населення підвищаться несуттєво, навіть з урахуванням їх приведення до імпортного паритету, а 2023 року – не зміняться», – йдеться у звіті.

У зв'язку з цим очікується і зниження цін на опалення та гарячу воду.

«Тарифи на електроенергію зростатимуть високими темпами (20-25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів в енергосекторі», – йдеться у прогнозі.

За даними НБУ, подорожчання палива у третьому кварталі 2021 року сповільнилося (до 31,2% р/р у вересні) через зниження світових цін на нафту наприкінці літа та вплив державного регулювання цін на бензин А-92 та А-95 та дизельне паливо.

«У 2021 році паливо подорожчає на понад 26%. Крім прямого впливу на загальний ІСЦ, це є суттєвим фактором тиску на інші ціни через збільшення транспортних витрат. У 2022 році очікується корекція світових цін на нафту, а разом із нею – й уповільнення темпів зростання паливної складової інфляції нижче 5% в умовах помірної волатильності обмінного курсу. Тому у середньостроковій перспективі ціни на пальне матимуть певний дезінфляційний ефект», – ідеться у звіті.

Нагадаємо, чинні тарифи на електроенергію діятимуть з жовтня до травня. Так, тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, будуть знижені до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Водночас для сімей, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін.

Тариф на електроенергію може змінюватися за наявності лічильника. З двозонним лічильником у період з 23:00 до 07:00 споживач платитиме за половину тарифу. З тризонним лічильником – 0,4 тарифу в зазначений вище час.

Водночас у пікові проміжки (8:00–11:00 і 20:00–22:00) власники тризонних лічильників платитимуть 1,5 тарифу на електроенергію. В інший час для них так само діятиме фіксований тариф.

Днями стало відомо, що Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі, бо на ТЕС закінчилося вугілля.

Українські компанії викупили на аукціоні запропоновану Росією електроенергію.

Тим часом в «ЄС» назвали повернення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі зрадою державних інтересів.