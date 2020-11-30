Кияни скаржаться на смог: столиця у тридцятці найбрудніших мегаполісів світу

У повітрі Києва відчувається запах продуктів горіння

Сьогодні, 30 листопада, у Києві спостерігається смог, мешканці міста скаржаться на присутність продуктів горіння в повітрі.

Як свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу, станом на 16:45 30 листопада Київ знаходиться на 29 місці у світовому рейтингу брудних міст.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 106 при нормі у 50. Якість характеризується як «нездорова для чутливих груп».

Дані ресурсу Iqair станом на 16:45 30 листопада

Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.

Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий», є місце, де рівень забруднення «дуже нездоровий», а на проспекті Героїв Сталінграда навіть «небезпечний».

Карта забрудення повітря у реальному часі