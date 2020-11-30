  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кияни скаржаться на смог: столиця у тридцятці найбрудніших мегаполісів світу

    • Розсилка
    Столицю України накрив смог - Кияни скаржаться на смог: столиця у тридцятці найбрудніших мегаполісів світу
    Столицю України накрив смог
    Фото: Главком

    У повітрі Києва відчувається запах продуктів горіння

    Сьогодні, 30 листопада, у Києві спостерігається смог, мешканці міста скаржаться на присутність продуктів горіння в повітрі.

    Як свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу, станом на 16:45 30 листопада Київ знаходиться на 29 місці у світовому рейтингу брудних міст.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 106 при нормі у 50. Якість характеризується як «нездорова для чутливих груп».

    Дані ресурсу Iqair станом на 16:45 30 листопада
    Дані ресурсу Iqair станом на 16:45 30 листопада

    Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.

    Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий», є місце, де рівень забруднення «дуже нездоровий», а на проспекті Героїв Сталінграда навіть «небезпечний».

    Карта забрудення повітря у реальному часі
    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Читайте також:

    Теги: екологія Київ повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies