Кияни скаржаться на смог: столиця у тридцятці найбрудніших мегаполісів світу
У повітрі Києва відчувається запах продуктів горіння
Сьогодні, 30 листопада, у Києві спостерігається смог, мешканці міста скаржаться на присутність продуктів горіння в повітрі.
Як свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу, станом на 16:45 30 листопада Київ знаходиться на 29 місці у світовому рейтингу брудних міст.
Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 106 при нормі у 50. Якість характеризується як «нездорова для чутливих груп».
Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.
Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий», є місце, де рівень забруднення «дуже нездоровий», а на проспекті Героїв Сталінграда навіть «небезпечний».
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