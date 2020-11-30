Яким областям чекати на сніг у перший день зими: прогноз синоптика

Атмосферний фронт завтра зумовить опади

Завтра, 1 грудня, майже по всій Україні очікується хмарна волога погода. У західних областях, де завтра опади малоймовірні, буде навіть сонячно.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Атмосферний фронт, який вже сьогодні господарює в Україні, завтра ще також затримається і зумовить опади - дощ та сніг - вздовж смуги від Чернігівщини, Сумщини через Черкащину, через Кропивницький з районами, до Одеської та Миколаївської областей. Зачепить Вінниччину та Київщину. На решті території - без істотних опадів», - написала вона.

На півдні та сході очікується сильний вітер.

Температура повітря у більшості областей України протягом доби коливатиметься близько нуля: від -2° до +2°.

Найближчої ночі в західній частині буде холодно, в прикарпатських областях передбачається до -5°...-11°.

У Києві зима розпочнеться вологою прохолодною погодою - вдень очікується невеликий сніжок. 1 грудня температура повітря протягом доби в столиці становитиме від -1° до +1°.

Цього тижня в Україні спочатку очікується похолодання з денною температурою до -2°, а потім потепління до +10°. У перший день зими мокрий сніг пройде на Одещині та Черкащині. Весь тиждень місцями йтимуть дощі, у четверг у чотирьох областях - сніг. У неділю практично по всій країні очікується сонячна погода.

У вівторок, в перший день зими, мокрий сніг очікується тільки на Одещині та Черкащині. У західних областях - сонячно, похмуро буде на півдні і в центрі України, на решті території - мінлива хмарність. Температурний мінімум вдень: 0°.