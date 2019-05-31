Кияни стали частіше розлучатися і рідше укладати шлюби документ



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За 1 квартал 2019 року в Києві зареєстровано 1091 розлучення

На 7 укладених шлюбів припадає одне розірвання

У Києві в 2018 році зафіксовано максимальну за останні кілька років кількість розлучень - 4473. Водночас чисельність зареєстрованих відносин не найвища і дорівнює 26 401. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міської ради Олександр Пабат.

Згідно з інформацією Головного територіального управління юстиції в Києві, за 1 квартал 2019 року в Києві зареєстровано 4218 шлюбів та 1091 розлучення.

«Те, що кияни стали частіше розлучатися і рідше офіційно реєструвати стосунки помітили і фіскали. Натякають, що поза шлюбів зручніше/краще декларувати і доходи, і витрати», - сказав Пабат.

«Справедливості заради зазначу, що середній рівень охочих розписатися або розлучитися багато років тримається на плюс/мінус одному рівні 25-30 тис. і 4 тисячі відповідно. Тобто на 7 укладених шлюбів припадає одне розірвання», - додав він.

Як повідомлялося, священики Української греко-католицької церкви закликали українців «непоспішно і виважено приймати рішення про шлюб», адже Україна посідає одне з перших місць у Європі за кількістю розлучень - розходяться близько 60 відсотків пар.