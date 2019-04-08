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    З початку року в Україні вже уклали понад 40 тисяч шлюбів

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    З початку року в Україні вже уклали понад 40 тисяч шлюбів

    Протягом березня 2019 року шлюбів зареєстрували 14411, а розлучень – 3762

    З початку року в Україні було зареєстровано понад 40 тисяч шлюбів, 14,4 тис. яких були укладені протягом березня. Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції.

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    Як зазначили в прес-службі, за відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян, у період з 1 січня по 4 квітня в Україні були зареєстровані 40060 шлюбів і здійснені 10334 розлучень.

    Протягом березня 2019 року шлюбів зареєстрували 14411, а розлучень – 3762.

    При цьому у прес-службі додали, що відомості, які містяться на паперових носіях та в електронному вигляді, вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян протягом трьох робочих днів з дня надходження актового запису до відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану, тож кількість зареєстрованих шлюбів може бути більшою.

    Зазначимо, що з моменту запровадження пілотного проекту «Шлюб за добу» зареєстровано близько 60 тисяч шлюбів.

    Раніше повідомлялось, що в одній з «найбільш жіночих» країн світу, в Україні, жінки становлять 55% населення.

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