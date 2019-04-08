З початку року в Україні вже уклали понад 40 тисяч шлюбів



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Протягом березня 2019 року шлюбів зареєстрували 14411, а розлучень – 3762

З початку року в Україні було зареєстровано понад 40 тисяч шлюбів, 14,4 тис. яких були укладені протягом березня. Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції.

Як зазначили в прес-службі, за відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян, у період з 1 січня по 4 квітня в Україні були зареєстровані 40060 шлюбів і здійснені 10334 розлучень.

Протягом березня 2019 року шлюбів зареєстрували 14411, а розлучень – 3762.

При цьому у прес-службі додали, що відомості, які містяться на паперових носіях та в електронному вигляді, вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян протягом трьох робочих днів з дня надходження актового запису до відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану, тож кількість зареєстрованих шлюбів може бути більшою.

Зазначимо, що з моменту запровадження пілотного проекту «Шлюб за добу» зареєстровано близько 60 тисяч шлюбів.

Раніше повідомлялось, що в одній з «найбільш жіночих» країн світу, в Україні, жінки становлять 55% населення.