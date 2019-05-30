Україна б’є рекорди щодо розлучень. Священики застерегли молодят



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«Тільки безкорислива і жертовна любов, а не тимчасові почуття визначатимуть міцність майбутнього шлюбу», - підкреслили священики

Священики УГКЦ зауважили, що від духовно-морального стану сім’ї залежить доля всього народу та держави

Священики Української греко-католицької церкви закликали українців «непоспішно і виважено приймати рішення про шлюб», адже Україна посідає одне з перших місць у Європі за кількістю розлучень - розходяться близько 60 відсотків пар.

Про це йдеться у зверненні Синоду єпископів Києво-Галицького Верховного архиєпископства УГКЦ.

«Більша частина цієї статистики припадає на молоді подружжя, які прожили в шлюбі від трьох місяців до трьох років. Найчастіше як причини розлучення вказують морально-психологічні проблеми в порозумінні, алкоголізм та інші залежності», - зазначається у зверненні.

«Виникає запитання: чому так стається, що попри бажання щастя, перемагає егоїзм і роз’єднання? При цьому страждають не тільки дорослі, а й невинні діти. За останніми даними, близько 100 тисяч дітей України перебувають у закладах інтернатного типу, і з них 92 відсотки мають біологічних батьків», - констатують єпископи Синоду.

Вони зауважили, що від духовно-морального стану сім’ї залежить доля всього народу та держави. «Стараймося, щоб у наших сім’ях ми вчилися слухати одне одного і мали для цього достатньо часу», - закликають єпископи у зверненні.

Особливу увагу священики звертають на виховання в родинах культури спілкування, святкування і відпочинку. «Залежність від алкоголю, наркотиків, азартних ігор та інших поневолень приходять у сім’ї найчастіше тоді, коли відсутнє вміння бути разом і розвиватися, служачи одне одному. Діти дуже вразливі до прикладу старших, наслідують батьків. Тому необхідно розвивати в наших родинах творче і безалкогольне проведення дозвілля через спільні походи, цікаві ігри, співи, натхненне проведення часу», - говорять члени Синоду.

Єпископи переконують, що покликання до подружнього життя вимагає від нас розуміння завдань і обов’язків, до яких слід ретельно готуватися ще задовго до одруження.

«Тільки безкорислива і жертовна любов, а не тимчасові почуття визначатимуть міцність майбутнього шлюбу. Для церкви важлива кожна пара, що приходить вінчатися. Тому закликаємо вас непоспішно і виважено приймати рішення про шлюб», - наголошують єпископи у зверненні.

Нагадаємо, станом на квітень з початку року в Україні було зареєстровано понад 40 тисяч шлюбів.