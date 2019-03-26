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    В Україні зросла кількість розлучень

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    В Україні зросла кількість розлучень

    Для порівняння – упродовж 2018 року зареєстровано 53 861 розірваних шлюбів, а за 2017 – 33 169

    В Україні кількість зареєстрованих розірваних шлюбів зросла майже вдвічі. Для порівняння – упродовж 2018 року зареєстровано 53 861 розірваних шлюбів, а за 2017 – 33 169. Про це повідомили у відділі прес-служби Управління інформаційної політики Міністерства юстиції України.

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    «Кількість зареєстрованих розірвань шлюбів в Україні за 2018 рік становить 53 861. В той час, коли у за 2017 рік їхня кількість становила 33 169», - йдеться у відповіді на запит.

    За даними відомства, у 2016 році кількість зареєстрованих розлучень становила 35 463; у 2015 році їх було 34 230; а в 2014 році кількість розлучень становила 38 377.

    Як повідомлялось, з початку року в Україні зареєстрували понад 24 тисячі шлюбів.

    Нагадаємо, в Україні за рік зареєстрували понад тисячу шлюбів з неповнолітніми.

    Крім того, за рік в Україні зареєстровано майже 3 тисячі шлюбів між літніми людьми.

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