Кияни залишились без води через аварії та плановий ремонт (адреси)



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Частина киян залишилась без води

Через аварії зникла вода у будинках на семи вулицях Києва

У середу, 21 жовтня, на мережі холодного водопостачання в Києві сталася низка пошкоджень.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

У зв’язку з цим, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Панаса Мирного, 2/44

вул. Павлоградська, 1 - 17

вул. Калачівська, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

вул. Ділова, 11

вул. Данила Щербаківського, 40/1

вул. Райдужна, 25Б

вул. Симиренка, 1

Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.

Крім того, Київводоканал попередив про відключення води у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт.

Так, тимчасово буде відсутнє водопостачання за такими адресами:

з 19:00 21 жовтня до 8:00 22 жовтня:

бульв. Вацлава Гавела, 8;

пров. Радищева, 6, 3, 5;

вул. Тихого, 3

з 21:00 21 жовтня до 05:00 22 жовтня:

вул. Харченка, 41, 41а, 41б, 43-43а, 45, 47а, 47б, 47в, 39, 41, 45а;

вул. Лютнева, 1, 1а

з 20:00 21 жовтня до 7:30 22 жовтня:

пров. Мічуріна, 1-17;

вул. Мічуріна, 19-70

вул. Пирятинська, 1-29;

вул. Земленська, 1-12;

пров. Землянський, 1-23

«Приносимо вибачення за тимчасові незручності!» - додали в Київводоканалі.