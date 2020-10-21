Кияни залишились без води через аварії та плановий ремонт (адреси)
Через аварії зникла вода у будинках на семи вулицях Києва
У середу, 21 жовтня, на мережі холодного водопостачання в Києві сталася низка пошкоджень.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
У зв’язку з цим, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Панаса Мирного, 2/44
- вул. Павлоградська, 1 - 17
- вул. Калачівська, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
- вул. Ділова, 11
- вул. Данила Щербаківського, 40/1
- вул. Райдужна, 25Б
- вул. Симиренка, 1
Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.
Крім того, Київводоканал попередив про відключення води у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт.
Так, тимчасово буде відсутнє водопостачання за такими адресами:
з 19:00 21 жовтня до 8:00 22 жовтня:
- бульв. Вацлава Гавела, 8;
- пров. Радищева, 6, 3, 5;
- вул. Тихого, 3
з 21:00 21 жовтня до 05:00 22 жовтня:
- вул. Харченка, 41, 41а, 41б, 43-43а, 45, 47а, 47б, 47в, 39, 41, 45а;
- вул. Лютнева, 1, 1а
з 20:00 21 жовтня до 7:30 22 жовтня:
- пров. Мічуріна, 1-17;
- вул. Мічуріна, 19-70
- вул. Пирятинська, 1-29;
- вул. Земленська, 1-12;
- пров. Землянський, 1-23
«Приносимо вибачення за тимчасові незручності!» - додали в Київводоканалі.