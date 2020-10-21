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    Кияни залишились без води через аварії та плановий ремонт (адреси)

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    Частина киян залишилась без води - Кияни залишились без води через аварії та плановий ремонт (адреси)
    Частина киян залишилась без води

    Через аварії зникла вода у будинках на семи вулицях Києва

    У середу, 21 жовтня, на мережі холодного водопостачання в Києві сталася низка пошкоджень.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    У зв’язку з цим, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Панаса Мирного, 2/44
    • вул. Павлоградська, 1 - 17
    • вул. Калачівська, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
    • вул. Ділова, 11
    • вул. Данила Щербаківського, 40/1
    • вул. Райдужна, 25Б
    • вул. Симиренка, 1

    Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.

    Крім того, Київводоканал попередив про відключення води у зв'язку із проведенням планових ремонтних робіт.

    Так, тимчасово буде відсутнє водопостачання за такими адресами:

    з 19:00 21 жовтня до 8:00 22 жовтня:

    • бульв. Вацлава Гавела, 8;
    • пров. Радищева, 6, 3, 5;
    • вул. Тихого, 3

    з 21:00 21 жовтня до 05:00 22 жовтня:

    • вул. Харченка, 41, 41а, 41б, 43-43а, 45, 47а, 47б, 47в, 39, 41, 45а;
    • вул. Лютнева, 1, 1а

    з 20:00 21 жовтня до 7:30 22 жовтня:

    • пров. Мічуріна, 1-17;
    • вул. Мічуріна, 19-70
    • вул. Пирятинська, 1-29;
    • вул. Земленська, 1-12;
    • пров. Землянський, 1-23

    «Приносимо вибачення за тимчасові незручності!» - додали в Київводоканалі.

     

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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