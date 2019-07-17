На залізничному вокзалі в Києві обікрали голову української делегації в ПАРЄ



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Затримання грабіжниці на вокзалі Фото: Володимир Ар'єв, Facebook

Володимир Ар'єв закликає поліцію провести антикримінальний рейд на вокзалі

На Центральному залізничному вокзалі в Києві пограбували народного депутата, голову делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимира Ар’єва. Про це сам Ар’єв повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Вже потрапила в мережу історія, як на київському вокзалі моя сумка стала на гаманець легшою. То було не пограбування, а робота професійних кишенькових злодіїв. Заяву в поліцію я не робив, бо мусив сідати на потяг і їхати у Вінницю», - написав він.

За словами Ар’єва, після інформації про пограбування йому почали писати інші постраждалі

Він констатує, що на київському вокзалі пограбування пасажирів стало масовим явищем. «Або гроші витягають з сумок - причому так миттєво і професійно, що людина навіть не встигає зрозуміти, як відкрили її сумку, або група ромів оточує когось і просто відбирає гроші та цінні речі. Затримання грабіжників і передача поліції, як на фото, які надіслав один з пограбованих, ні до чого не призводить. Доказів при ній немає і свої права вокзальні злочинці знають добре і без адвоката», - зазначив політик.

Він звертається до поліції Києва із закликом провести антикримінальний рейд на вокзалі.

Крім того, Ар’єв звертається до поліції і «Укрзалізниці»: «Скоординуйтеся і встановіть нарешті достатню кількість якісних камер відеоспостереження з можливістю деталізації, щоб грабіжників і щипачів можна було ідентифікувати і ловити на гарячому та притягати до кримінальної відповідальності».

Він також дав пораду пасажирам: «Південний вокзал, намагайтеся не ходити поодинці. Місце роботи кишенькових злодіїв - ескалатор на центральному вокзалі і вихід з переходів на платформи. Особливо зранку, коли люди сонні і втрачають пильність. Раджу не просто триматися за сумку з гаманцем, а у прямому сенсі дивитися на неї - «працюють» фахівці».