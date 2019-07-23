Пограбування інкасаторів у Києві: поліція розшукує зухвалого злодія (фото)



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На місці працювали слідчо-оперативні групи Фото: Нацполіція

Чоловік скористався незачиненими дверцятами та виніс із автомобіля пакунки із грішми

Столичні правоохоронці розшукують зловмисника, який пограбував інкасаторську машину на вулиці Митрополита Липківського у Солом’янському районі Києва.

На місці працювали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь, а також співробітники кінологічної служби, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що коли інспектори вийшли для заправки банкомату, невідомий підійшов до інкасаторської машини та, відчинивши дверцята, забрав з салону пакунки із грішми. Після скоєного зловмисник з місця події втік.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 13-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Правоохоронці проводять розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Як повідомлялося, пограбування інкасаторського авто сталося у понеділок, 22 липня, увечері.