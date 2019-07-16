У Києві банда викрала з автомобіля рюкзак з великою сумою грошей



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Поліція ввела оперативний план «Перехоплення»

Грабіжники зникли на автомобілі Mercedes сірого кольору

У вівторок, 16 липня, в Дніпровському районі Києва невідомі розбили скло автомобіля Hyundai і вкрали з нього рюкзак з великою сумою грошей. Злочинці зникли в невідомому напрямку на сірому Mercedes. Поліція ввела оперативний план «Перехоплення».

Інцидент стався на вулиці Регенераторній, 4 (Комфорт Таун). Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.

Власник авто повідомив, що група невідомих розбила вікно в його Hyundai, витягла з салону рюкзак з 400 тис. грн та зникла в невідомому напрямку на автомобілі Mercedes сірого кольору з номерами АА 2117 **.

Всіх, хто бачив машину, яка підходить за описом, просять повідомити на лінію «102».

Нагадаємо, нещодавно невідомі особи в масках та чорному одязі проникли до помешкання пенсіонерів у селі Погреби Броварського району шляхом вільного доступу через незачинені вхідні двері. Погрожуючи подружжю фізичною розправою, нападники заволоділи великою сумою грошей та коштовностями. Як повідомили у правоохоронних органах, зловмисникам вдалося заволодіти грошима на суму понад 1 млн 200 тисяч гривень, а також ювелірні вироби загальною вагою понад кілограм.