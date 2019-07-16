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    У Києві банда викрала з автомобіля рюкзак з великою сумою грошей

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    Поліція ввела оперативний план &laquo;Перехоплення&raquo; - У Києві банда викрала з автомобіля рюкзак з великою сумою грошей
    Поліція ввела оперативний план «Перехоплення»

    Грабіжники зникли на автомобілі Mercedes сірого кольору

    У вівторок, 16 липня, в Дніпровському районі Києва невідомі розбили скло автомобіля Hyundai і вкрали з нього рюкзак з великою сумою грошей. Злочинці зникли в невідомому напрямку на сірому Mercedes. Поліція ввела оперативний план «Перехоплення».

    Інцидент стався на вулиці Регенераторній, 4 (Комфорт Таун). Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.

    Власник авто повідомив, що група невідомих розбила вікно в його Hyundai, витягла з салону рюкзак з 400 тис. грн та зникла в невідомому напрямку на автомобілі Mercedes сірого кольору з номерами АА 2117 **.

    Всіх, хто бачив машину, яка підходить за описом, просять повідомити на лінію «102».

    Нагадаємо, нещодавно невідомі особи в масках та чорному одязі проникли до помешкання пенсіонерів у селі Погреби Броварського району шляхом вільного доступу через незачинені вхідні двері. Погрожуючи подружжю фізичною розправою, нападники заволоділи великою сумою грошей та коштовностями. Як повідомили у правоохоронних органах, зловмисникам вдалося заволодіти грошима на суму понад 1 млн 200 тисяч гривень, а також ювелірні вироби загальною вагою понад кілограм.

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