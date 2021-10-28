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    Кличко дав терміновий онлайн-брифінг (відео)

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    З початку пандемії мер Києва Віталій Кличко інформує про ситуацію в місті на онлайн-брифінгах - Кличко дав терміновий онлайн-брифінг (відео)
    З початку пандемії мер Києва Віталій Кличко інформує про ситуацію в місті на онлайн-брифінгах
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Ситуація з коронавірусом у Києві стрімко погіршується

    Сьогодні, 28 жовтня, відбувся терміновий онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка щодо ситуації з коронавірусом у столиці. Про це повідомляє пресслужба міського голови.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 27 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1451 особи.

    У Києві третій день поспіль показник завантаженості лікарняних ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто – фактично на порозі «червоної» зони.

    Рішення про встановлення «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, але столиця збере місцеву комісію ТЕБ та НС вже 29 жовтня.

    Раніше мер Києва повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

    Радник мера Києва з медичних питань Віктор Яцик вважає, що Києву треба готуватися до локдауну.

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    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія коронавірус
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    Кличко дав терміновий онлайн-брифінг (відео)