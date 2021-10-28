Кличко дав терміновий онлайн-брифінг (відео)

З початку пандемії мер Києва Віталій Кличко інформує про ситуацію в місті на онлайн-брифінгах

Ситуація з коронавірусом у Києві стрімко погіршується

Сьогодні, 28 жовтня, відбувся терміновий онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка щодо ситуації з коронавірусом у столиці. Про це повідомляє пресслужба міського голови.

Як повідомлялося, за минулу добу, 27 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1451 особи.

У Києві третій день поспіль показник завантаженості лікарняних ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто – фактично на порозі «червоної» зони.

Рішення про встановлення «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, але столиця збере місцеву комісію ТЕБ та НС вже 29 жовтня.

Раніше мер Києва повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

Радник мера Києва з медичних питань Віктор Яцик вважає, що Києву треба готуватися до локдауну.