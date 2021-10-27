Радник Кличка вважає, що Києву потрібно готуватися до локдауну

Третина лікарень Києва майже на 100% заповнені хворими на коронавірус

Столичні лікарні щодня поповнюються великою кількістю хворих на коронавірус. На сьогодні в Києві третина лікарень майже на 100% заповнені і у разі загострення медична структура може просто не витримати навантаження. Про це розповів радник мера Києва з медичних питань Віктор Яцик в ефірі телеканалу «Київ».

«Під час минулого загострення ми ліжка Академії наук включали майже на другому місяці після початку епідемії. Зараз же ми вже підключили близько 600 ліжок Академії наук уже з другого тижня початку загострення хвороби», – розповів радник голови Києва.

Він зауважив, що медична інфраструктура Києва не безмежна. І погіршення коронавірусної ситуації зупиняє роботу усіх інших медичних напрямків.

«Київ – це загальнодержавний центр прийому важких хворих. Нейрохірургія, трансплантологія, серйозна кардіохірургія. Всі ці напрямки зупиняються, коли лікарні змушені приймати важких хворих з вірусною пневмонією», – зауважив Яцик.

І найгірше для столиці те, що загострення немає ніякої моделі, яку можна передбачити.

На думку Яцика, Києву потрібно готуватися до локдауну, адже це допоможе розвантажити медичну систему столиці та запобігти поширенню захворюваності.

Як повідомлялося, за добу 25 жовтня у Києві коронавірус підтверджено у 1135 осіб.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

Зокрема, з 23 жовтня до 8 листопада припинено навчання у столичних школах. Канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.