Аналітик про пандемію в Україні: насправді в нас вже «чорна» зона (графіки)

Україна пасе задніх за темпами вакцинації та б'є рекорди за рівнем захворюваності та смертності від коронавіруса

Центр громадського здоров’я ввечері 20 жовтня оприлюднив вражаючі дані лабораторних досліджень. Так, за даними центру, за добу в Україні було отримано понад 30,4 тис. позитивних ПЛР тестів, що на сьогодні є рекордом.

Як повідомляє аналітик Євген Істребін, всього було проведено понад 71,8 тис. досліджень, що є теж рекордом.

«Позитивність по Україні – 42,3%! (Рекорд). Тижнева позитивність – 37,6% (рекорд). Але це ще не всі погані новини. Триває зростання необроблених зразків. Сьогодні вже 19 тис., це на чотири тис. більше ніж вчора», – пише аналітик.

Найбільше число необроблених матеріалів мають такі лабораторії:

Дніпропетровський ОЛЦ – 4,8 тис (2 дня роботи)

Харьковский ОЛЦ – 4,8 тис (2 дня роботи)

Сумський ОЛЦ – 2,2 тис (1 день роботи)

Херсонский ОЛЦ – 2,2 тис (1,5 дня роботи)

Одеський ОЛЦ – 1,1 тис (1 день роботи)

У регіональному розрізі результати наступні:

Загальний – 30417

Київ – 3423

Дніпропетровська – 2681

Одеська – 2524

Донецька – 2025

Запорізька – 1927

Харківська – 1551

Житомирська – 1502

Сумська – 1388

Київська – 1370

Львівська – 1315

Хмельницька – 1231

Херсонська – 1139

Волинська – 1040

Тернопільська – 939

Черкаська – 928

Івано-Франківська – 861

Полтавська – 799

Чернігівська – 773

Чернівецька – 770

Миколаївська – 722

Рівненська – 510

Вінницька – 435

Закарпатська – 264

Кіровоградська – 179

Луганська – 121

«Відразу відповідаю на питання – а чому нових випадків значно менше? – Та тому що всі дані вносяться вручну, і це роблять люди, які теж мають свою межу можливостей, а ще люди іноді хворіють. Тому дані вносяться з затримками. Найгірше, коли лабораторії закривають на карантин. Ось тоді реально п…ц відбувається. Але п…ц в принципі вже прийшов. Тому що сімейні лікарі перевантажені, терапевти перевантажені, лабораторії перевантажені. Лікарні перевантажені. Все, прийшла жопа. Завіса», – каже аналітик.

Істребін додав, що з такою позитивністю, в реальності ми маємо по країні вже по 100 тисяч на день заражень.

«Якби робили тестів як в Європі, то нас би вже в чорний список заніс весь світ, і закрив всі кордони! Чорна зона, по іншому назвати не можна», – додав Істребін.

Як відомо, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть Covid-сертифікати.

Рішення ухвалили 11 жовтня. Воно передбачає посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки.

Напередодні Держкомісія доручила чотирьом областям посилити карантин.

Також з 23 жовтня Сумська область України відноситься до «червоного» регіону епіднебезпеки за поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, Київ – на порозі «червоної зони». Кличко назвав умову уникнення локдауну.

У «червоній» зоні карантину зараз перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

Ще МОЗ показав моторошні фото Covid-хворих та вивезення тіл померлих.