За добу в Києві виявлено майже півтори тисячі нових хворих на коронавірус

Щодня до лікарень Києва потрапляють не менш як 500 хворих на коронавірус або з підозрою на недугу

Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 39 осіб

За минулу добу, 27 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1451 особи. Це на 35 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 26 жовтня було зафіксовано 1416 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 252 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 227 тис. осіб (за добу 27 жовтня – 317)

померли понад 6 тис. людей (за добу – 39)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 148 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 906 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 132 тис. осіб (за добу 27 жовтня – 536)

померли 3,2 тис. осіб (за добу – 29).

27 жовтня в Україні медики зафіксували понад 26 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,8 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 жовтня, в Києві виявили 1416 хворих на коронавірус, 54 людини померли, серед яких однорічний хлопчик.

Раніше мер Києва повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

Радник мера Києва з медичних питань Віктор Яцик вважає, що Києву треба готуватися до локдауну.