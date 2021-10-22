Карантин у Києві. Кличко оголосив нові обмеження

Обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони

Київ перебуває в «помаранчевій зоні», але за кілька днів може перейти до «червоної зони».

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Робота закладів харчування

Робота закладів харчування дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або Covid-сертифікату.

Як працюватимуть заклади готельної сфери

Робота закладів готельної сфери дозволяється за умови наявності у клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або Covid-сертифікату.

Чи можна буде відвідувати установи і заклади соціального захисту

Відвідування родиною та сторонніми особами установ і закладів соціального захисту дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або Covid-сертифікату.

Робота спортзалів та фітнес-центрів

Дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або Covid-сертифікату.

Дозволяється для відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами.

Проведення всіх масових заходів

Дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або Covid-сертифікату.

Дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів.

Робота ЦНАПів, Управлінь праці та соціального захисту населення, Управлінь пенсійного фонду

Обмежується доступ відвідувачів до приміщень ЦНАПів, Управлінь праці та соціального захисту населення, Управлінь пенсійного фонду, за винятком виключних випадків.

Дозволяється за умови наявності у відвідувачів та працівників негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або Covid-сертифікату.

Як працюватиме громадський транспорт

Громадський транспорт продовжує роботу в звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Робота навчальних закладів

Припиняють відвідання навчальних закладів з 23 жовтня до 8 листопада: канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.

Дитячі садочки продовжать свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу.

Працюватимуть інші навчальні заклади, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від Covid-19.

Як відомо, днями Київ потрапить до «червоної» зони карантину. Про це попередив мер столиці Віталій Кличко на засіданні Київради 21 жовтня.

Наразі столиця перебуває у «помаранчевій» зоні.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, які обмеження діятимуть у столиці в разі потрапляння Києва до «червоної» зони.

За минулу добу, 21 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1323 осіб, померли 44 людини.