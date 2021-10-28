Київ на порозі «червоної» зони. У лікарнях понад 3 тис. хворих на Covid-19

У коронавірусних відділеннях столичних лікарень у важкому стані майже 2,5 тис. пацієнтів

Київська держадміністрація повідомила, коли столиця може потрапити до «червоної» зони

У Києві третій день поспіль показник завантаженості лікарняних ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто – фактично на порозі «червоної» зони. Рішення про встановлення «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, але столиця збере місцеву комісію ТЕБ та НС вже 29 жовтня. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

«За останню добу захворіла 1451 людина, летальних випадків – 39. Ситуація в лікарнях непроста – наразі там перебувають 3334 пацієнти, у тому числі 50 дітей, з підтвердженим діагнозом Covid-19; 452, у тому числі 27 дітей, – із підозрою на захворювання. Загалом у важкому стані 2411 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 339 хворих. 59 – підключено до апарату штучної вентиляції легень, ще 232 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 2888 хворих», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що місто нарощує темпи вакцинації, бо це єдиний спосіб уберегтися від важкого перебігу хвороби. Тільки за минулу добу у столиці вакциновано понад 27,5 тис. осіб. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці здійснено майже 2,17 млн щеплень.

«Місто створило всі умови для вакцинації. Кожен може щепитися в максимально зручному для себе місці: біля дому чи біля роботи. Вакцинуйтеся і бережіть себе!» – закликав Поворозник.

Як повідомлялося, за минулу добу, 27 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1451 особи.

Раніше мер Києва повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

Радник мера Києва з медичних питань Віктор Яцик вважає, що Києву треба готуватися до локдауну.