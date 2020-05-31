  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Володимир Зеленський
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Кривий Ріг і Київ об'єднують талановиті, сміливі, світлі та добрі люди

    • Володимир Зеленський

      Президент України

    • Розсилка
    Кривий Ріг і Київ об'єднують талановиті, сміливі, світлі та добрі люди

    «І до Києва, і до Кривого Рогу мені завжди хочеться повертатись»

    Мовою оригіналу

    Цими вихідними відзначають свої дні народження два моїх рідних міста. Першому виповнюється 1538 років. Друге – трішки молодше. Йому 245. Це Київ та Кривий Ріг.

    Чи можливо їх порівнювати? Ні. Це все одно, що обирати, кого ти любиш більше – маму чи тата.

    У Кривому Розі я народився, а в Києві остаточно став саме тим, ким я є. Кривий Ріг подарував перших друзів і перше кохання. І всі ми разом опинились у Києві, який зробив і дружбу, і кохання тільки міцнішими. У Кривому Розі народилася моя донька. У Києві народився мій син. У Києві – найзапашніша кава. У Кривому – найсмачніший мамин борщ.

    Між ними – відстань у 417 кілометрів і різниця у 1293 роки, але є те, що беззаперечно об’єднує ці міста. Це неймовірні, талановиті, сміливі, світлі та добрі люди. Власне, як і в усій нашій Україні.

    І до Києва, і до Кривого Рогу мені завжди хочеться повертатись. У Кривому Розі, в РАЦСі, я дав обітницю вірності своїй дружині. У Києві, в Парламенті, я присягнув на вірність українському народові. В обох випадках я прагнув зробити людей щасливими. І не має значення – це одна людина чи багатомільйонна країна. Головне – бути вірним своїм клятвам кожного дня та кожної миті.

    Знаєте, зараз на будь-яке свято традиційне побажання здоров’я стало особливо цінним та актуальним. І сьогодні – не виняток. Тож хочеться побажати Києву та Кривому Рогу завжди бути здоровими. В усіх сенсах цього слова. Бути здоровими в питаннях комфорту, безпеки, затишку та дозвілля. Мати міцний імунітет від «вірусу поганих доріг», тримати дистанцію від заторів і хаотичної забудови. Регулярно одержувати вітамінний заряд від івентів, концертів, змагань і масштабних інвестицій. На повні груди дихати чистим повітрям. Бути, жити і квітнути ще не одну тисячу років!

    Уродженець Кривого Рогу,
    мешканець Києва,
    громадянин України
    Володимир Зеленський

    Джерело: блог Володимира Зеленського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Київ Кривий Ріг Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ