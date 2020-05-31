Кривий Ріг і Київ об'єднують талановиті, сміливі, світлі та добрі люди

«І до Києва, і до Кривого Рогу мені завжди хочеться повертатись»

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Цими вихідними відзначають свої дні народження два моїх рідних міста. Першому виповнюється 1538 років. Друге – трішки молодше. Йому 245. Це Київ та Кривий Ріг.

Чи можливо їх порівнювати? Ні. Це все одно, що обирати, кого ти любиш більше – маму чи тата.

У Кривому Розі я народився, а в Києві остаточно став саме тим, ким я є. Кривий Ріг подарував перших друзів і перше кохання. І всі ми разом опинились у Києві, який зробив і дружбу, і кохання тільки міцнішими. У Кривому Розі народилася моя донька. У Києві народився мій син. У Києві – найзапашніша кава. У Кривому – найсмачніший мамин борщ.

Між ними – відстань у 417 кілометрів і різниця у 1293 роки, але є те, що беззаперечно об’єднує ці міста. Це неймовірні, талановиті, сміливі, світлі та добрі люди. Власне, як і в усій нашій Україні. І до Києва, і до Кривого Рогу мені завжди хочеться повертатись. У Кривому Розі, в РАЦСі, я дав обітницю вірності своїй дружині. У Києві, в Парламенті, я присягнув на вірність українському народові. В обох випадках я прагнув зробити людей щасливими. І не має значення – це одна людина чи багатомільйонна країна. Головне – бути вірним своїм клятвам кожного дня та кожної миті. Знаєте, зараз на будь-яке свято традиційне побажання здоров’я стало особливо цінним та актуальним. І сьогодні – не виняток. Тож хочеться побажати Києву та Кривому Рогу завжди бути здоровими. В усіх сенсах цього слова. Бути здоровими в питаннях комфорту, безпеки, затишку та дозвілля. Мати міцний імунітет від «вірусу поганих доріг», тримати дистанцію від заторів і хаотичної забудови. Регулярно одержувати вітамінний заряд від івентів, концертів, змагань і масштабних інвестицій. На повні груди дихати чистим повітрям. Бути, жити і квітнути ще не одну тисячу років! Уродженець Кривого Рогу,

мешканець Києва,

громадянин України

Володимир Зеленський

Джерело: блог Володимира Зеленського

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