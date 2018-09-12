Кличко: Кияни довго чекали на відкриття першого в Україні магазину IKEA



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Зустріч мера Києва Віталія Кличка з представниками компанії IKEA Південно-Східна Європа

Компанія IKEA відкриє у Києві свій перший магазин нового міського формату вже в 2019 році

Київ вітає рішення компанії IKEA про відкриття першого магазину в Україні, а саме у столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час зустрічі з представниками компанії IKEA Південно-Східна Європа.

«Я вітаю рішення компанії IKEA відкрити перший магазин в Україні. І радий, що цей перший магазин буде в столиці – у Києві, - сказав Кличко. - Ми спільно працювали над тим, щоб втілити цю ідею. Ми зустрічалися минулого року в Давосі, наприкінці минулого року тут, в Києві. І я радий, що співробітництво вийшло на стадію реалізації».

Мер зауважив, що столична влада доклала значних зусиль, аби інвестори та іноземні компанії були зацікавлені виходити на ринок Києва. Зокрема, було запроваджено відкритість та прозорість усіх процесів управління в столиці. Також мер запевнив, що столична влада і надалі працюватиме над тим, аби спрощувати умови для ведення бізнесу. «Ми сьогодні мінімізуємо бюрократичні процеси та усуваємо адміністративні бар’єри. Аби бізнес відчував підтримку з боку місцевої влади, - зазначив Кличко. - І ми зацікавлені в успішній роботі ІКЕА в столиці, оскільки компанія популярна в Україні, пропонує доступну продукцію, надає якісний сервіс. І сподіваємось, що невдовзі ви відкриєте другий, а згодом і наступні магазини в Києві та в інших містах України».

Мер підкреслив, що кияни довго чекали на відкриття першого магазину IKEA в Україні. Оскільки вже оцінили товари, що пропонує компанія. Проте, через відсутність її на ринку України, були змушені користуватися послугами посередників, які доставляють продукцію до нашої країни.

Компанія IKEA відкриє у Києві свій перший магазин нового міського формату вже в 2019 році. Це буде один із перших магазинів такого формату IKEA у світі. Київський магазин буде розташований в торгово-розважальному центрі Ocean Mall. Торговий центр планують відкрити в 2019 році поряд з ТРЦ Ocean Plaza.

«Ми раді оголосити наші наступні кроки на українському ринку. З урахуванням результатів дослідження ринку та споживчих уподобань наша команда обрала найсприятливішу бізнес-модель, яка дасть змогу ІКЕА реалізувати плани у Києві вже найближчим часом. У новому магазині міського формату наші покупці познайомляться з новим підходом ІКЕА до створення кращого життя для якнайбільшої кількості людей», - зазначив Стефан Вановербеке, Головний виконавчий директор IKEA Південно-Східна Європа.

Україна стане одним із перших ринків, разом із Францією, Великобританією, Данією, США та Китаєм, на яких ІКЕА відкриє магазин у новому форматі. Це буде магазин IKEA менший за площею і розташований в центральній частині міста з можливістю замовлення товарів онлайн.

IKEA Південно-Східна Європа також реалізовує стратегію роздрібного бізнесу IKEA в Хорватії, Сербії, Румунії та Словенії. IKEA Південно-Східна Європа є частиною IKEA Group (Ingka Holding B.V.).

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що IКЕА офіційно заявила про пошук персоналу для роботи в першому в Україні магазині.

Президент Петро Порошенко 12 вересня провів зустріч з головним виконавчим директором IKEA Південно-Східна Європа Стефаном Вановербеке.