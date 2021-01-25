Стало відомо, чи готує Кабмін локдаун навесні

Уряд поки не планує жорстких обмежувальних карантинних заходів навесні

Наразі країна повертаємося в режим, який був до 8 січня

Запровадження жорстких карантинних обмежень навесні в Україні не очікується, адже для цього був введений локдаун з 8 по 24 січня.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, вибирали дати саме з 8 по 24 січня, виходячи з найменшої активності в економіці.

«Це було для того, щоб потім, вже до квітня-травня ми були в змозі пройти без введення жорстких обмежень, коли закривається робота спортзалів... цілі сектори економіки», – сказав Степанов.

За словами міністра, стратегія міністерства полягала в тому, що зараз країна повертається до режиму, який був до 8 січня.

«Потім, протягом 7-10 днів ми дивимося, як змінюється ситуація по регіонах і (плануємо, – ред.) перейти до адаптивного карантину», – додав він.

Раніше Степанов повідомив, що завдяки посиленому карантину в Україні вдалося зменшити навантаження на медичну систему.

Нагадаємо, в Україні за добу 23 січня виявлено 3915 нових хворих на коронавірус.

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Це на 1013 людей менше, ніж попередньої доби (4928). Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.