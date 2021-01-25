  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стало відомо, чи готує Кабмін локдаун навесні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Уряд поки не планує жорстких обмежувальних карантинних заходів навесні</p> - Стало відомо, чи готує Кабмін локдаун навесні

    Уряд поки не планує жорстких обмежувальних карантинних заходів навесні

    Наразі країна повертаємося в режим, який був до 8 січня

    Запровадження жорстких карантинних обмежень навесні в Україні не очікується, адже для цього був введений локдаун з 8 по 24 січня.

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

    За його словами, вибирали дати саме з 8 по 24 січня, виходячи з найменшої активності в економіці.

    «Це було для того, щоб потім, вже до квітня-травня ми були в змозі пройти без введення жорстких обмежень, коли закривається робота спортзалів... цілі сектори економіки», – сказав Степанов.

    За словами міністра, стратегія міністерства полягала в тому, що зараз країна повертається до режиму, який був до 8 січня.

    «Потім, протягом 7-10 днів ми дивимося, як змінюється ситуація по регіонах і (плануємо, – ред.) перейти до адаптивного карантину», – додав він.

    Раніше Степанов повідомив, що завдяки посиленому карантину в Україні вдалося зменшити навантаження на медичну систему.

    Нагадаємо, в Україні за добу 23 січня виявлено 3915 нових хворих на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1191812
    • Одужали
      947514
    • Хворіють
      222437
    • Померли
      21861

    Це на 1013 людей менше, ніж попередньої доби (4928). Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.

    Теги: Кабмін здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр Україна Максим Степанов карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies