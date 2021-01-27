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    Життя після локдауну: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)

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    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Життя після локдауну: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)
    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Кличко розповів про кількість хворих і обмеження у столиці

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусу.

    Так, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;
    • скільки хворих на коронавірус перебувають у лікарнях;
    • які обмеження діють на сьогодні в Києві;
    • про навчальний процес у столиці;
    • про добудову житла для ошуканих інвесторів банку «Аркада».

    Як повідомлялося, за минулу добу, 26 січня, у Києві коронавірус виявлено у 437 людей. Це на 62 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 25 січня було 375 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 127076 випадків захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія кияни коронавірус
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