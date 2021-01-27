Життя після локдауну: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)
Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
Фото: пресслужба мера Києва
Кличко розповів про кількість хворих і обмеження у столиці
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусу.
Так, столичний голова поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;
- скільки хворих на коронавірус перебувають у лікарнях;
- які обмеження діють на сьогодні в Києві;
- про навчальний процес у столиці;
- про добудову житла для ошуканих інвесторів банку «Аркада».
Як повідомлялося, за минулу добу, 26 січня, у Києві коронавірус виявлено у 437 людей. Це на 62 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 25 січня було 375 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 127076 випадків захворювання на Covid-19.