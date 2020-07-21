  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Запущена й поросла бур’яном. Як виглядає «Донбас-Арена» після шести років війни (фото)

    • Розсилка
    &laquo;Донбас-Арена&raquo; в будяках - Запущена й поросла бур’яном. Як виглядає «Донбас-Арена» після шести років війни (фото)
    «Донбас-Арена» в будяках
    Світлина із соцмереж

    Світлини, які потрапили в Мережу, шокують

    У Мережу потрапили світлини донедавна одного з найкращих стадіонів світу – «Донбас-Арени» у Донецьку. Точніше, паркової зони поруч зі спорудою.

    Парк, який до початку війни на Сході України був взірцем довершеності й ландшафтного дизайну, нині високо обріс бур’яном.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Запущена й поросла бур’яном. Як виглядає «Донбас-Арена» після шести років війни (фото)
    Запущена й поросла бур’яном. Як виглядає «Донбас-Арена» після шести років війни (фото)
    Запущена й поросла бур’яном. Як виглядає «Донбас-Арена» після шести років війни (фото)
    Запущена й поросла бур’яном. Як виглядає «Донбас-Арена» після шести років війни (фото)
    Світлини із соцмереж

    Зауважимо, що «Донбас-Арена» була відкрита 29 серпня 2009 року. Її вартість – 175,8 млн. євро. На  стадіоні домашні матчі проводив клуб «Шахтар».

    У 2012-му «Донбас-Арена» приймала футбольний Євро, зокрема два поєдинки збірної України і півфінальний матч між Іспанією та Португалією.

    Останній матч стадіон прийняв 2 травня 2014 року, коли «Шахтар» у рамках чемпіонату України переміг 3:1 «Маріуполь». 

     Читайте також: «Шахтар» став 13-разовим чемпіоном України, П’ятов поступається за кількістю титулів лише Шовковському
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ДНР тероризм ФК «Шахтар» парк стадіон «Донбас-Арена»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ