Запущена й поросла бур’яном. Як виглядає «Донбас-Арена» після шести років війни (фото)



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«Донбас-Арена» в будяках Світлина із соцмереж

Світлини, які потрапили в Мережу, шокують

У Мережу потрапили світлини донедавна одного з найкращих стадіонів світу – «Донбас-Арени» у Донецьку. Точніше, паркової зони поруч зі спорудою.

Парк, який до початку війни на Сході України був взірцем довершеності й ландшафтного дизайну, нині високо обріс бур’яном.

Зауважимо, що «Донбас-Арена» була відкрита 29 серпня 2009 року. Її вартість – 175,8 млн. євро. На стадіоні домашні матчі проводив клуб «Шахтар».

У 2012-му «Донбас-Арена» приймала футбольний Євро, зокрема два поєдинки збірної України і півфінальний матч між Іспанією та Португалією.

Останній матч стадіон прийняв 2 травня 2014 року, коли «Шахтар» у рамках чемпіонату України переміг 3:1 «Маріуполь».