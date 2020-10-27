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    Термінатор привітав Кличка з перемогою

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    <p>Мер Києва Віталій Кличко та голлівудський актор Арнольд Шварценеггер &ndash; давні друзі</p> - Термінатор привітав Кличка з перемогою

    Мер Києва Віталій Кличко та голлівудський актор Арнольд Шварценеггер – давні друзі

    Шварценеггер слідкує за виборами в Києві

    Американський бодібілдер, кіноактор, продюсер, політик, головний герой фільму «Термінатор» Арнольд Шварценеггер уже привітав Віталій Кличка з перемогою на виборах київського міського голови.

    Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши вітальну листівку від свого друга.

    «Кілька днів тому моєму другу Арні зробили операцію на серці. Поставили новий аортальний клапан. Але він сильний і переможець! Почувається добре. І слідкує за подіями в Україні», - написав мер Києва.


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    Нагадаємо, згідно з даними екзит-полу Савіка Шустера, Кличко набирав 45,93%, а в другий тур разом з ним виходив кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов. Проте екзит-пол «Рейтингу» свідчив, що Віталій Кличко набирає 47,8%, Попов – 8,6%, Сергій Притула – 8,3%, Ірина Верещук – 8%.

    26 жовтня стало відомо, що за за паралельним підрахунком партії «Удар» Кличко займає перше місце на виборах київського міського голови з результатом 50,2% та перемагає в першому турі.

    За даними ЗМІ, за результатами підрахунку 99,5% голосів, Кличко набирає 50,6% голосів.

    Зазначимо, офіційні результати очікуються не раніше 29 жовтня.

    За даними Центрвиборчкому, явка виборців у Києві становила 34,42% або 728,395 тис. виборців.

    Віталій Кличко Київ вибори мер Арнольд Шварценеггер
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