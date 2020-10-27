Кличко показав, як триває будівництво Подільського мосту (відео)



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Триває процес встановлення арочної конструкції мосту в проєктне положення Фото: скріншот відео

Розпочинається встановлення багатотонних прогонів мосту в бік вулиць Верхній та Нижній вали

Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході не припиняються. Зокрема, триває процес встановлення арочної конструкції мосту в проєктне положення. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він також оприлюднив відео про те, що відбувається на будівництві.

«Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході не зупиняються. Зокрема, триває процес встановлення арочної конструкції мосту в проєктне положення. Фахівці постійно контролюють навантаження на ванти, що тримають конструкцію. А у напрямку Троєщини вже готові опори для майбутніх прогонів мосту», – написав мер.

«Також триває процес бетонування проїжджої частини на Русанівських садах. Там, до речі, паралельно бетонують основу для майбутньої гілки метрополітену», – повідомив Кличко.

«А з боку Подолу ми розпочинаємо важливий етап – встановлення багатотонних прогонів в бік вулиць Верхній та Нижній вали. Для цього зібрали понтонну платформу. На ній уже змонтували потужні домкрати, за допомогою яких встановлять металеві конструкції мосту», – зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що до кінця жовтня будівельники опустять арочну конструкцію Подільсько-Воскресенського мосту у проєктне положення.