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    Кличко показав, як триває будівництво Подільського мосту (відео)

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    Триває процес встановлення арочної конструкції мосту в проєктне положення - Кличко показав, як триває будівництво Подільського мосту (відео)
    Триває процес встановлення арочної конструкції мосту в проєктне положення
    Фото: скріншот відео

    Розпочинається встановлення багатотонних прогонів мосту в бік вулиць Верхній та Нижній вали

    Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході не припиняються. Зокрема, триває процес встановлення арочної конструкції мосту в проєктне положення. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Він також оприлюднив відео про те, що відбувається на будівництві.

    «Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході не зупиняються. Зокрема, триває процес встановлення арочної конструкції мосту в проєктне положення. Фахівці постійно контролюють навантаження на ванти, що тримають конструкцію. А у напрямку Троєщини вже готові опори для майбутніх прогонів мосту», – написав мер.

    «Також триває процес бетонування проїжджої частини на Русанівських садах. Там, до речі, паралельно бетонують основу для майбутньої гілки метрополітену», – повідомив Кличко.

    «А з боку Подолу ми розпочинаємо важливий етап – встановлення багатотонних прогонів в бік вулиць Верхній та Нижній вали. Для цього зібрали понтонну платформу. На ній уже змонтували потужні домкрати, за допомогою яких встановлять металеві конструкції мосту», – зазначив Кличко. 

    Раніше повідомлялося, що до кінця жовтня будівельники опустять арочну конструкцію Подільсько-Воскресенського мосту у проєктне положення.

    Віталій Кличко Київ будівництво міст
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