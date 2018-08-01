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    Кличко обіцяє Києву новий завод із переробки сміття за 2-3 роки

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    Сміттєпереробний завод (ілюстративне фото) - Кличко обіцяє Києву новий завод із переробки сміття за 2-3 роки
    Сміттєпереробний завод (ілюстративне фото)

    Мер заявив, що вже оголошено конкурс на будівництво сміттєпереробного підприємства

    Новий завод з переробки сміття в столиці планують побудувати протягом наступних двох-трьох років. Про це в ефірі «Сніданку з 1+1» заявив мер Києва Віталій Кличко.

    «Сміття - це сьогодні проблема не тільки Києва, це проблема всієї країни. Зараз у столиці працює один сміттєспалювальний завод – «Енергія». Нам потрібен новий завод саме з переробки сміття. Протягом двох-трьох років такий завод повинен бути побудований», - сказав він.

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    За словами мера, щорічно в Києві накопичується майже 1,2 млн тонн сміття. Наразі ухвалене важливе стратегічне рішення – відмовитись від практики захоронення відходів і розпочати їх переробку. 

    «Ми детально вивчили досвід інших країн. Вже працює конкурсна комісія, оголошено конкурс на будівництво сміттєпереробного підприємства», - зазначив Кличко.

    За його словами, потужність заводу, який планують побудувати, повинна становити понад 420 тисяч тонн перероблених відходів на рік. До прикладу, приблизно таку потужність має полігон №5.

    Відповідаючи на запитання журналістів щодо подальшої долі цього полігону, Кличко зазначив, що в майбутньому його буде закрито.

    «Скоро розпочнуться роботи з реконструкції полігону №5. Буде укріплено дамби, збільшено потужність обладнання з переробки фільтрату. Ми укріпимо полігон, встановимо систему дегазації, і після цього закриємо його», - повідомив мер.

    Нагадаємо, нещодавно Кличко заявив, що має намір знову балотуватися для переобрання на пост міського голови.

    Раніше повідомлялося, що київський сміттєспалювальний завод «Енергія» 22 липня призупинив прийом сміття у зв’язку із закінченням дії угоди київської влади з компанією «Київенерго».

    Із 1 серпня сміттєспалювальний завод «Енергія» переходить під контроль «Київтеплоенерго». Щоб здійснити повноцінну передачу обладнання, на заводі необхідно повністю утилізувати залишки відходів у бункерах. Із цією метою завод тимчасово припинив приймати нове сміття. Це планова технологічна вимога, що не спричинить негативних наслідків для функціонування міста, зазначили у КМДА.


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