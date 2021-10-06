Тарифи на тепло та гарячу воду зросли. Місцева влада відмовляється виконувати меморандум Зеленського

Із 1 жовтня у Хмельницькому куб гарячої води для бюджетних організацій зріс із 86 грн до 165,22 грн

У Хмельницькому влада зважилася на непопулярний крок – 23 вересня виконавчий комітет затвердив нові тарифи на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго». Про це йдеться у публікації «Главкома» «Газовий гіпноз. Як Зеленський та уряд роблять наступну зиму теплою».

Підвищення тарифів торкнулося бюджетних установ (замість 1,6 тис. грн/Гкал з ПДВ їм рахуватимуть по 3,4 тис. грн/Гкал з ПДВ), інших споживачів (крім населення) – 3,6 тис. грн/Гкал з ПДВ проти 1,7 тис. грн/Гкал з ПДВ, релігійних організацій – 3,6 тис. грн/Гкал з ПДВ проти 1,8 тис. грн/Гкал з ПДВ.

Аналогічно місцеві керманичі повелись із розцінками на гарячу воду: зокрема, куб води для бюджетників вартуватиме 165,22 грн проти 86 грн. Вказані зміни набули чинності з 1 жовтня.

«На збільшення тарифів вплинуло значне здорожчання природного газу. Якщо у серпні для бюджетних установ та організацій газ коштував 11 тис. грн за тисячу кубометрів, то у вересні це становило 17,2 тис. грн за тисячу кубометрів. На жовтень ціна зафіксувалася на позначці 25 тис. грн за тисячу кубів. Якщо не коригуватимемо тариф, то взагалі пропадемо. Тим паче, що наш тариф на понад 80% складається з природного газу. Тому підняття тарифу – це вимушений крок. До слова, у новому тарифі на гарячу воду для бюджетних установ (165,22 грн) закладено газ по 17 грн/куб. м. А в старому газ вартував 6,5 грн/куб. м. Відчуваєте різницю?» – так пояснив ситуацію «Главкому» директор міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» Володимир Скалій.

Комунальник зауважив, що нині «Нафтогаз» відпускає для його підприємства блакитне паливо за двома тарифами: фіксований (7,5 тис. грн за тисячу кубометрів із транспортуванням) – для обігріву населення, і ринковий – для всіх інших споживачів, який щомісячно збільшується.

«Дуже важлива деталь: якщо брати до уваги заяву керівництва країни, яка пролунала 30 вересня на Конгресі місцевих та регіональних влад, то тарифи для населення залишаються такими, як були на кінець минулорічного опалювального сезону. При цьому наше підприємство зазнає збитків приблизно 180 млн грн протягом нинішнього опалювального періоду (все через те, що тариф теплової енергії не підвищувався з 2018 року і становить 1,4 тис. грн/Гкал з ПДВ. При цьому в «Хмельницьктеплокомуненерго» кажуть, що його нинішня обґрунтована вартість 2,1 тис. грн/Гкал з ПДВ – «Главком»). Стільки коштів додатково треба місту Хмельницький, щоб пройти нинішній опалювальний сезон. І це лише стосується тарифів на послугу з постачання теплової енергії для населення», – заявив Володимир Скалій.

У «Хмельницьктеплокомуненерго» додали, що підвищені тарифи не знижуватимуть, оскільки в них вартість закладеного газу виходить на ту суму, яку визначили у меморандумі центральна влада та мери міст.

Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021-2022.

Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

Крім цього, на згаданому Конгресі уряд роздав конкретні обіцянки. Була озвучена система компенсаторів: аби місцева влада не вдавалася до підвищення тарифів, їй гарантували додатково спрямувати 4% податку на доходи фізичних осіб.

Також Кабмін, починаючи з IV кварталу, виділить субвенцію з державного бюджету громадам, що знаходяться поза індексом податкоспроможності (до 0,9).