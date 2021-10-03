39 грн за кубометр. Ціна газу в Україні наближається до $1500 за тисячу кубометрів

Ціни на газових біржах Європи, до яких прив’язаний ринок України, мало не щодня б’ють історичні рекорди

Стрімке зростання ціни газу в Україні зумовлене тим, що український ринок газу прив'язаний до європейських бірж

Ціна газу на Українській енергетичній біржі в жовтні побила історичний рекорд – понад 38,5 грн за кубометр (еквівалент $1447,2 за тисячу кубів). За такою ціною 1 жовтня було продано 10 тис. кубометрів газу. Водночас на європейському хабі TTF газ продавали по 36,5 грн. Ціни на газових біржах Європи, до яких прив’язаний ринок України, мало не щодня б’ють історичні рекорди.

Дані: ueex.com.ua

Середньозважена ціна газу на біржі з ПДВ (на умовах післяплата) у жовтні – 29 грн/куб м (у вересні – 18 грн/куб м).

Для населення більшість газопостачальних компаній в травні встановили річний тариф 7,99 грн/куб м. Для теплокомунальних підприємств компанія «Нафтогаз» продає газ по 7,42 грн/куб м.

Бюджетні установи купували газ за ринковою ціною, але 30 вересня між центральною владою, керівництвом «Нафтогазу» та представниками місцевого самоврядування був підписаний меморандум у рамках Конгресу місцевих і регіональних влад про те, в якому зафіксовані домовленості про тарифну стабільність. Відповідно до меморандуму, школи, садочки та інші державні та комунальні установи в опалювальний сезон матимуть фіксовану ціну газу – 13,6 грн/куб м.

Стрімке зростання ціни газу в Україні зумовлене тим, що український ринок газу прив'язаний до європейських бірж. А там ціни також ростуть, не зважаючи на те, що російський «Газпром» обіцяє експортувати в країни Європи в 2021 році рекордні обсяги - 183 млрд кубічних метрів. «Газпром» очікує в 2021 році видобути рекордні обсяги газу за останнє десятиріччя – 510 млрд кубометрів, збільшивши на 12,6% порівняно з 2020 роком. Але через маніпуляції на європейському ринку газу ціна безупинно зростає.

Про методи маніпуляцій «Газпрому» на європейському ринку газу «Главкому» розповідав президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», провідний експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

За його даними, «Газпром» продає більші обсяги, ніж раніше, але в дійсності не весь проданий ним (на папері – «Главком») газ фізично надходить з території Росії на територію країн Європейського Союзу. Значна частина газу, який «Газпром» реалізує на європейському ринку, – це перекуплений і перепроданий там же його дочірніми, внучатими і правнучатими компаніями, не виходячи за межі ЄС. Візьмемо для прикладу 2020 рік. «Газпром» рапортує, що в країни далекого зарубіжжя він експортував 179,3 млрд куб м газу, а Федеральна митна служба РФ дає цифру 167,3 млрд куб м. Очевидно, що різниця 12 млрд кубів – це газ куплений і перепроданий на внутрішніх ринках країн-імпортерів російського газу»

Відрегулювати ситуацію суто ринковими методами не вдається, адже монопольний постачальник газу до країн ЄС російський «Газпром» вдався до цінових маніпуляцій, мета яких – змусити ЄС з допомогою шантажу зняти всі законодавчі обмеження на функціонування вже збудованих газопроводів «Північний потік – 1» і «Північний потік – 2», який поки що не введений в експлуатацію.

Керівник «Нафтогазу» Юрій Вітренко також звинуватив «Газпром» у тому, що він «використовує газ як геополітичну зброю проти України, штучно обмежуючи постачання газу на європейський ринок, тому в Європі встановилися рекордні спотові ціни».

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» заявив про початок постачання газу не лише до Угорщини, а й до Хорватії в обхід України.

Як відомо, з 1 жовтня «Газпром» зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

27 вересня міністр закордонних справ Петер Сіярто і представники російського газового монополіста «Газпром» у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину. Згідно з документом, Будапешт отримуватиме від «Газпрому» 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України.

Україна розкритикувала дії Угорщини. Зокрема, Київ у відповідь вирішив перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії. Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом».

Також ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

В Управлінні комунікацій Оператора ГТС України нагадали, що на сьогодні саме українсько-угорський маршрут став найбільш затребуваним для імпорту природного газу до України в учасників ринку, проте без транзиту через Україну до Угорщини і далі, ця співпраця – під питанням.

Станом на 1 жовтня ціна газу в Європі наблизилася до рекордних $1200 за тисячу кубометрів.