Ексміністр порівняв меморандум щодо тарифів із туалетним папером

Кучеренко вважає, що документ не має жодної юридичної сили

Підписаний на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у присутності президента меморандум про непідняття тарифів на гарячу воду та опалення не має жодної юридичної сили. Таку думку народний депутат України від «Батьківщини», колишній міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко висловив у програмі «Хард з Влащенко» на телеканалі «Україна24».

«Чи не могли б ви мені показати хоча б один якийсь закон чи підзаконний акт, де б взагалі слово «меморандум» серйозно використовувалося? Тому що, у моєму розумінні, ось цей папірець, цей меморандум, має таку ж вартість, як туалетний папір, ось приблизно такий же юридичний документ», – пояснив свою думку нардеп.

Кучеренко додав, що попри незначну, на його думку, юридичну силу меморандуму, навколо нього розвернули серйозну піаркампанію, і з цього можна зрозуміти, що це слово дуже сподобалося піарникам з Офісу президента.

Нагадаємо, 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписали меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021-2022 років. Водночас місцева влада відмовляється виконувати меморандум Зеленського.

Раніше газопостачальні компанії України оприлюднили свої цінники на жовтень. Як і п'ять попередніх місяців, у жовтні річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

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