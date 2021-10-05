Очільник Київщини спантеличив голів громад: платіжки за тепло не мають бути захмарними

Володін підкреслив, що тарифи на тепло мають бути економічно обґрунтованими, але не перевищувати минулорічні

Тарифи на централізоване опалення для жителів Київщини в новому опалювальному сезоні не мають перевищувати рівень минулорічних. Про це заявив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час наради з головами громад регіону, повідомляє пресслужба Київської ОДА.

«Ми неодноразово обговорювали підготовку до нового опалювального сезону. Головне питання полягало в тому, як ми можемо захистити наше населення від здорожчання цін на тепло. Зараз це питання вирішене», – сказав Володін, нагадавши про підписання меморандуму між урядом, «Нафтогазом» і головами органів місцевого самоврядування. Документ регулює проблемні питання у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в новому опалювальному періоді.

«У меморандумі чітко зафіксовано, що тарифи на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води для людей не повинні перевищувати ті, які застосовувалися для споживачів минулого опалювального сезону. Саме тому закликаю всіх до співпраці. Маємо разом докласти зусиль, щоб люди не отримували захмарні суми у своїх платіжках», – пояснив Володін.

Під час наради голова ОДА разом із очільниками громад області проаналізували всі положення меморандуму та розглянули питання щодо забезпечення повноцінного опалювального сезону на різних територіях Київщини.

Зокрема, Володін підкреслив, що тарифи на тепло мають бути економічно обґрунтованими, але разом із цим населення не має платити взимку за комунальні послуги більше, ніж це було минулого року. Різниця в сумах має бути компенсована. У зв’язку з цим меморандум передбачає забезпечення Кабінетом міністрів України державної підтримки бюджетів територіальних громад, у яких індекс податкоспроможності менше або дорівнює 0,9. Їх перелік на Київщині буде переглянуто.

Також до місцевих бюджетів громад з метою фінансової підтримки підприємств теплопостачання та сталого проходження опалювального сезону буде спрямовуватися ПДФО у розмірі 4%.

Як повідомлялося, 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові було підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021-2022.