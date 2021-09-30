Ціни на тепло підвищуватися не будуть. Підписано меморандум

Місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону

Комунальні тарифи для населення до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть. На засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписали меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021-2022.

Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

«НАК «Нафтогаз», Асоціація міст України, Палата місцевих влад провели велику складну непросту важливу роботу. Сьогодні на цьому засіданні між урядом нашої держави, між НАК «Нафтогаз», Асоціацією міст України, Конгресом місцевих та регіональних влад ми підписуємо меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не будуть зростати», – розповів прем’єр Денис Шмигаль.

Очільник уряду додав, що очікує на появу аналогічного меморандуму з місцевою владою, який буде діяти не один, а три наступні роки. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що перед початком опалювального сезону до роботи готові 19 тис. котелень, 19 тис. км теплових мереж, 5 тис. центральних теплових пунктів.

Газопостачальні компанії України оприлюднили свої цінники на жовтень. Як і п'ять попередніх місяців, у жовтні річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Раніше стало відомо, що запаси природного газу на зимовий період в Європі та США виявилися значно меншими за середні показники за останні п'ять років, досягнувши критично низького рівня. Ціни на газ у Європі піднялись до рекордних значень.

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