Кличко про зрив термінів запуску метро на Виноградар: це спекуляції (фото)



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Мер Києва Віталій Кличко перевірив роботи на будівельному майданчику на станції «Мостицька» Фото: пресслужба мера Києва

Мер запевнив, що до кінця 2021 року відкриють дві нових станції метро на Виноградар

Будівництво двох нових станцій Сирецько-Печерської лінії метрополітену на Виноградар – «Мостицька» та «Проспект Правди» - триває за графіком. Уже готовий вхідний тунель для наступного етапу робіт на станції «Мостицька». Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки робіт на будівельному майданчику на станції.

«Ми знаходимося на будівельному майданчику на станції «Мостицька» на глибині 20 метрів. І ви бачите, який обсяг робіт тут виконаний. Останнім часом було чимало спекуляцій, нібито роботи застопорилися, нібито станції не відкриють у встановлені терміни. Представник «Київметробуду» зараз запевнив, що всі роботи тривають за графіком, - зазначив Кличко. - Місто виконує всі свої зобов'язання. І наше завдання перед киянами - до кінця 2021 року відкрити дві нових станції метро на Виноградар».

Він нагадав, що ще в листопаді поряд з майбутньою станцією «Мостицька» був тільки розчищений будівельний майданчик. Сьогодні ж уже майже підготовлена інфраструктура для заходу тунелепрохідницького щита, з допомогою якого буде пройдено ділянку від станції «Сирець» до станції «Мостицька» - для будівництва тунелю між станціями.

«Наступний етап - збір тунелепрохідницького щита. І за декілька місяців розпочнуться роботи під землею для розробки тунелю в напрямку станції «Сирець». Також тривають роботи, що здійснюються відкритим способом», - додав мер.

Так, тривають активні роботи з розробки котловану від «Мостицької» до «Проспекту Правди». Тунель на цій ділянці буде двоярусним, на відміну від усіх інших станцій метрополітену. Така конструкція пов’язана з особливостями інфраструктури району. Мер Києва пояснив, що роботи на ділянці від «Сирця» до «Мостицької» ведуться закритим способом – під землею. А на ділянці від «Мостицької» до «Проспекту Правди» - відкритим способом. Також уже змонтований вентиляційний тунель ближче до станції «Проспект правди», який обслуговуватиме ці дві нових станції.

Підрядник будівництва компанія «Київметробуд» замовив усе необхідне обладнання для початку роботи тунелепрохідницького щита для будівництва тунелю між станціями «Мостицька» та «Сирець».

«Наразі триває технологічний процес. В середині лютого на будівельний майданчик привезуть тунелепрохідницький щит. Збір щита триватиме близько місяця. В квітні розпочнемо роботи з розробки тунелю під землею з «Мостицької» до «Сирця», - розповів заступник генерального директора ПАТ «Київметробуд» Юрій Золотарьов. Представник «Київметробуду» запевнив, що компанія отримує фінансування від міста в повному обсязі та робить все, щоб у грудні 2021 року дві нових станції на Виноградар були відкриті.

Також міський голова наголосив, що зважаючи на інформацію про внутрішній корпоративний конфлікт у ПАТ «Київметробуд», місто робить усе необхідне, щоб чиїсь бізнес-інтереси не вплинули на затягування будівництва двох нових станцій на Виноградар.

Вартість будівництва двох станцій – близько 6 млрд грн. З них місто уже виділо 4 млрд грн. «Місто, зі свого боку, забезпечує стабільне фінансування, а, відповідно, контролюватиме підрядника. І вимагає вчасного виконання взятих зобов’язань. І ми, разом з громадськістю та ЗМІ, будемо контролювати цей процес», - підкреслив Кличко.

Планується, що дві нові станції переревозитимуть більше 90 тисяч пасажирів на добу. Довжина ділянки метро для двох нових станцій – 3,7 кілометрів.

Раніше повідомлялося, терміни завершення будівельних робіт із продовження Сирецько-Печерської гілки столичного метрополітену відкладаються на рік.

16 січня 2020 року за клопотанням Офісу генерального прокурора слідчий суддя Печерського районного суду Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ «Київметробуд» та його відокремлених підрозділів.

В подальшому Офіс генерального прокурора звернеться до суду з клопотанням про передачу цих коштів в АРМА з можливістю виплат на будівництво метрополітену під контролем держави.

У березні 2019 року у Києві презентували проект будівництва нових станцій метро Сирецько-Печерської гілки на Виноградар.

Було заявлено, що в кінці грудня 2021 року в експлуатацію планують ввести дві нових станції - «Мостицька» та «Проспект Правди».

Планується, що пасажиропотік на нових станціях сягне 34 тис. пасажирів на годину. Загальна кошторисна вартість будівництва двох станцій - понад 6 млрд грн. Довжина ділянки метро для двох нових станцій – 3,7 кілометрів.

На початку листопада мер Києва Віталій Кличко провів виїзну нараду на будівельному майданчику ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар. Генеральний підрядник будівництва запевнив, що будівництво двох нових станцій метро завершать вчасно.

У метрополітені показали перший тунель на одній із ділянок будівництва метро на Виноградар. Також показали будівництво станції метро на Виноградарі – «Мостицької».