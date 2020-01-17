Розкрадання коштів на будівництво метро: рахунки «Київметробуду» заарештовано



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Терміни будівництва метро на Виноградар зірвано

Кошти метробуду передадуть в АРМА з можливістю виплат на будівництво метро під контролем держави

16 січня 2020 року за клопотанням Офісу генерального прокурора слідчий суддя Печерського районного суду Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ «Київметробуд» та його відокремлених підрозділів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Це зроблено в рамках кримінального провадження для запобігання шахрайському заволодінню бюджетними коштами посадовими особами ПАТ «Київметробуд» та підконтрольних керівництву ПАТ інших підприємств під час будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі Києва», - зазначається у повідомленні.

В подальшому Офіс генерального прокурора звернеться до суду з клопотанням про передачу цих коштів в АРМА з можливістю виплат на будівництво метрополітену під контролем держави.

Як повідомлялося, терміни завершення будівельних робіт із продовження Сирецько-Печерської гілки столичного метрополітену відкладаються на рік.

Нагадаємо, 17 грудня 2019 року під час загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд» було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради компанії та обрано її новий склад. На посаду голови Наглядової ради Київметробуду на першому засіданні нового складу обрано Олега Токарева.

У березні 2019 року у Києві презентували проект будівництва нових станцій метро Сирецько-Печерської гілки на Виноградар.

Було заявлено, що в кінці грудня 2021 року в експлуатацію планують ввести дві нових станції - «Мостицька» та «Проспект Правди».

Планується, що пасажиропотік на нових станціях сягне 34 тис. пасажирів на годину. Загальна кошторисна вартість будівництва двох станцій - понад 6 млрд грн. Довжина ділянки метро для двох нових станцій – 3,7 кілометрів.

На початку листопада мер Києва Віталій Кличко провів виїзну нараду на будівельному майданчику ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар. Генеральний підрядник будівництва запевнив, що будівництво двох нових станцій метро завершать вчасно.