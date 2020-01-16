Кличко показав, що відбувається на будівництві моста-довгобуду (фото, відео)



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На мосту ведуться підготовчі роботи для монтажу тросів Фото: пресслужба мера Києва

Київ отримав троси для Подільсько-Воскресенського мосту

Київ отримав першу партію натяжних тросів для Подільсько-Воскресенського мосту. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Також він оприлюднив відео про те, як триває добудова мосту.

«Активні роботи з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу не припиняються і взимку. Після демонтажу верхньої частини тимчасових опор, що утримували арку (іржавих конструкцій, які всі добре пам’ятають) на черзі новий важливий етап – встановлення натяжних тросів, що забезпечуватимуть надійність утримання конструкцій мосту, розрахованих під автомобільне сполучення та лінію метрополітену. Їх виготовляють в німецькому місті Гельзенкірхен на заводі компанії Bridon-Bekaert - відомого в світі підприємства, що виробляє всі види промислових сталевих тросів, - зазначив Кличко. - Я був на заводі і ми домовилися про їх закупівлю навесні минулого року. До початку квітня цього року німецьке підприємство повинне поставити 68 гігантських тросів. Першу партію Київ вже отримав. І фахівці розпочинають підготовчі роботи, щоб з травня почати монтаж цих підвісів. Далі повністю демонтують нижню частину тимчасових опор і міст «стане» на своє місце».

Він також наголосив, що тривають роботи з будівництва інших ділянок мостового переходу. Так, майже добудували естакаду на Рибальському півострові, побудовані лівоповоротний з’їзд на вулицю Набережно-Рибальську, естакади на Трухановому острові та в урочищі Горбачиха, міст через річку Десенку. Тривають роботи з будівництва заїзду на мостовий перехід з вулиці Набережно-Хрещатицької в районі вулиць Верхній та Нижній Вали, а також ділянки Подільсько-Воскресенського мостового переходу від дамби Русанівських садів до нового шляхопроводу через залізницю на лівому березі. Продовжується будівництво самого шляхопроводу на ділянці від вулиці Центральної Садової до перетину із залізницею.

«Ми робимо все, щоб наприкінці цього року відкрити автосполучення через Подільсько-Воскресенський. І приступити до активних робіт з будівництва метро, - наголосив мер Києва. - Хочу зазначити: Подільсько-Воскресенський - найбільший арочний міст у Європі. На ньому облаштують 6 смуг для руху автомобільного транспорту та 2 залізничних колії під майбутнє метро (на нижньому ярусі), прокладуть також трубопровід», - підкреслив Кличко.

Проектна пропускна спроможність нового мостового переходу становитиме до 60 тисяч авто на добу. Це суттєво розвантажить інші транспортні артерії міста. Добова інтенсивність руху автотранспорту п’ятьма мостами через Дніпро в столиці - більше 300 тисяч авто. І в часи пік пропускна спроможність мостів перевищується майже в 3 рази.

Подільсько-Воскресенський міст будують з 2003-ого року. А документи щодо планів його будівництва датовані ще 1979 роком. Довжина мостового переходу – більше 10 кілометрів.

Віталій Кличко підкреслив, що місто в повному обсязі фінансує цей проект. На початок цього року на добудову Подільсько-Воскресенського мосту загальна сума, що виділили, становить майже 7 мільярдів гривень. Близько 3 мільярдів планують виділити в 2020-му.