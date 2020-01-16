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    Кличко показав, що відбувається на будівництві моста-довгобуду (фото, відео)

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    На мосту ведуться підготовчі роботи для монтажу тросів - Кличко показав, що відбувається на будівництві моста-довгобуду (фото, відео)
    На мосту ведуться підготовчі роботи для монтажу тросів
    Фото: пресслужба мера Києва

    Київ отримав троси для Подільсько-Воскресенського мосту

    Київ отримав першу партію натяжних тросів для Подільсько-Воскресенського мосту. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко.

    Також він оприлюднив відео про те, як триває добудова мосту.

    «Активні роботи з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу не припиняються і взимку. Після демонтажу верхньої частини тимчасових опор, що утримували арку (іржавих конструкцій, які всі добре пам’ятають) на черзі новий важливий етап – встановлення натяжних тросів, що забезпечуватимуть надійність утримання конструкцій мосту, розрахованих під автомобільне сполучення та лінію метрополітену. Їх виготовляють в німецькому місті Гельзенкірхен на заводі компанії Bridon-Bekaert - відомого в світі підприємства, що виробляє всі види промислових сталевих тросів, - зазначив Кличко. - Я був на заводі і ми домовилися про їх закупівлю навесні минулого року. До початку квітня цього року німецьке підприємство повинне поставити 68 гігантських тросів. Першу партію Київ вже отримав. І фахівці розпочинають підготовчі роботи, щоб з травня почати монтаж цих підвісів. Далі повністю демонтують нижню частину тимчасових опор і міст «стане» на своє місце».

    Він також наголосив, що тривають роботи з будівництва інших ділянок мостового переходу. Так, майже добудували естакаду на Рибальському півострові, побудовані лівоповоротний з’їзд на вулицю Набережно-Рибальську, естакади на Трухановому острові та в урочищі Горбачиха, міст через річку Десенку. Тривають роботи з будівництва заїзду на мостовий перехід з вулиці Набережно-Хрещатицької в районі вулиць Верхній та Нижній Вали, а також ділянки Подільсько-Воскресенського мостового переходу від дамби Русанівських садів до нового шляхопроводу через залізницю на лівому березі. Продовжується будівництво самого шляхопроводу на ділянці від вулиці Центральної Садової до перетину із залізницею.

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    Кличко показав, що відбувається на будівництві моста-довгобуду (фото, відео)
    Кличко показав, що відбувається на будівництві моста-довгобуду (фото, відео)
    Кличко показав, що відбувається на будівництві моста-довгобуду (фото, відео)
    Кличко показав, що відбувається на будівництві моста-довгобуду (фото, відео)
    Кличко показав, що відбувається на будівництві моста-довгобуду (фото, відео)
    Кличко показав, що відбувається на будівництві моста-довгобуду (фото, відео)
    Кличко показав, що відбувається на будівництві моста-довгобуду (фото, відео)
    Кличко показав, що відбувається на будівництві моста-довгобуду (фото, відео)
    Кличко показав, що відбувається на будівництві моста-довгобуду (фото, відео)
    Кличко показав, що відбувається на будівництві моста-довгобуду (фото, відео)
    Кличко показав, що відбувається на будівництві моста-довгобуду (фото, відео)
    Кличко показав, що відбувається на будівництві моста-довгобуду (фото, відео)
    Кличко показав, що відбувається на будівництві моста-довгобуду (фото, відео)
    Кличко показав, що відбувається на будівництві моста-довгобуду (фото, відео)
    Кличко показав, що відбувається на будівництві моста-довгобуду (фото, відео)
    Кличко показав, що відбувається на будівництві моста-довгобуду (фото, відео)

    «Ми робимо все, щоб наприкінці цього року відкрити автосполучення через Подільсько-Воскресенський. І приступити до активних робіт з будівництва метро, - наголосив мер Києва. - Хочу зазначити: Подільсько-Воскресенський - найбільший арочний міст у Європі. На ньому облаштують 6 смуг для руху автомобільного транспорту та 2 залізничних колії під майбутнє метро (на нижньому ярусі), прокладуть також трубопровід», - підкреслив Кличко.

    Проектна пропускна спроможність нового мостового переходу становитиме до 60 тисяч авто на добу. Це суттєво розвантажить інші транспортні артерії міста. Добова інтенсивність руху автотранспорту п’ятьма мостами через Дніпро в столиці - більше 300 тисяч авто. І в часи пік пропускна спроможність мостів перевищується майже в 3 рази. 

    Подільсько-Воскресенський міст будують з 2003-ого року. А документи щодо планів його будівництва датовані ще 1979 роком. Довжина мостового переходу – більше 10 кілометрів. 

    Віталій Кличко підкреслив, що місто в повному обсязі фінансує цей проект. На початок цього року на добудову Подільсько-Воскресенського мосту загальна сума, що виділили, становить майже 7 мільярдів гривень. Близько 3 мільярдів планують виділити в 2020-му.

    Віталій Кличко Київ метро будівництво міст
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