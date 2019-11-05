Виявляється, воно існує: Кличко перевірив будівництво метро на Виноградар

Кличко перевірив, як будується метро на Виноградар (фото)



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Віталій Кличко провів виїзну нараду на будмайданчику нової ділянки метро Фото: пресслужба мера Києва

Підрядник гарантує, що нові станції метро відкриються вчасно

Мер Києва Віталій Кличко провів виїзну нараду на будівельному майданчику ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар. Генеральний підрядник будівництва запевнив, що будівництво двох нових станцій метро завершать вчасно.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Місто виконує всі зобов’язання перед підрядником. І головний підрядник теж має виконувати свої зобов’язання. Сьогодні тут ми почули, що роботи тривають за графіком і до кінця 2021 року станції метро на Виноградар будуть відкриті», - сказав мер Києва.

За договором між містом та головним підрядником - ПАТ «Київметробуд», - вартість будівництва обійдеться бюджету столиці майже у 6 мільярдів гривень.

Станом на сьогодні місто вже надало кошти на виконання робіт та придбання специфічного обладнання - понад 2,5 мільярди гривень.

«Роботи тривають інтенсивно, вже зроблені підпірні стінки на глибину 25 метрів. Будівництво метро для нас є пріоритетом. Зокрема, йдеться про подовження Сирецько-Печерської лінії метрополітену і будівництво двох нових станцій - «Мостицька» та «Проспект правди». Ділянка, за нашими підрахунками, матиме пропускну здатність у 34-36 тисяч пасажирів на годину», - сказав Кличко.

На сьогодні вже закінчені демонтажні роботи там, де нова ділянка приєднується до існуючої лінії метрополітену - за станцією «Сирець».

На період будівництва перевлаштовують вентиляцію. Ствол шахти біля станції «Сирець» вже облаштували вантажними ліфтами для транспортування людей і матеріалів до існуючих тунелів. Продовжується облаштування будівельних майданчиків та спорудження огороджуючої конструкції методом «стіна в ґрунті» на майданчиках для будівництва вентиляційних вузлів станції «Мостицька» і в перегінних тунелях від станції «Мостицька» до проспекту Правди.

Сьогодні будмайданчики під’єднують до інженерних мереж міста, прокладають під’їздні і внутрішні дороги. Переносять міські інженерні мережі і комунікації, що заважають будівництву.

Основні обсяги робіт будуть виконуватися під час будівництва тунелів і станційних комплексів.

Нагадаємо, у березні у Києві презентували проект будівництва нових станцій метро Сирецько-Печерської гілки на Виноградар.

В кінці грудня 2021 року в експлуатацію планують ввести дві нових станції - «Мостицька» та «Проспект Правди».

Планується, що пасажиропотік на нових станціях сягне 34 тис. пасажирів на годину. Загальна кошторисна вартість будівництва двох станцій - понад 6 млрд грн. Довжина ділянки метро для двох нових станцій – 3,7 кілометрів.