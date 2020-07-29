МОЗ повідомив, які будуть карантинні обмеження з 1 серпня



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У зеленій зоні буде обов’язкове виконання усіх правил карантину, які встановлені в країні - масковий режим, соціальна дистанція, використання антисептика - Степанов

З 1 серпня Україну поділять на чотири епідеміологічні зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, які будуть правила адаптивного карантину з 1 серпня. Про це йшлося на брифінгу.

Степнанов нагадав про розподіл країни на чотири епідеміологічні зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

«У кожній з цих зон будуть різні обмеження. Найбільш м'які обмеження будуть стосуватися зеленої зони», - сказав міністр.

Степанов зазначив, що у зеленій зоні залишиться обов’язкове виконання усіх правил карантину, які встановлені в країні - масковий режим, соціальна дистанція, використання антисептика.

«Щодо масових заходів - не більше однієї людини на 5 квадратних метрів. Також обмеження щодо відвідування кінотеатрів або театрів, тобто зали повинні заповнитися не більше, ніж на 50%. Що стосується пересування громадським транспортом, воно може відбуватися у кількості місць, які визначені у технічних характеристиках того чи іншого транспортного засобу», - сказав Степанов.

Глава МОЗ розповів і про перетин кордонів між зеленою та червоною зоною.

«У червоній зоні буде обмежено рух транспорту - міського, міжміського. Будуть встановлені відповідні пости на перетині з зеленої до червоної зони. Ми зараз робимо це на рівні територіально-адміністративних одиниць - це або місто, або район», - зазначив міністр.

Урядовець запевнив, що МОЗ уже має чіткі критерії, як будуть визначатися зони.

«Там чотири критерії, якщо один із цих критеріїв перевищений п'ять днів поспіль, тільки в такому випадку буде зроблено перехід з більш м'якої зони до більш суворої зони. Уся ця інформація буде розміщена на ресурсах МОЗ, будуть відповідно держборди, де ви зможете подивитися у розрізі кожної області, хто до якої зони відноситься у залежності від епідситуації», - додав Степанов.

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